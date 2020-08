Premierul Ludovic Orban s-a deplasat joi în Valea Jiului pentru a discuta cu minerii din zona și pentru a-i asigura pe aceștia că Guvernul se implică pentru a le rezolva problemele.

Întrebat însă de un cetățean din Valea Jiului despre pensii, Ludovic Orban a anunțat că o creștere cu 40 %, așa cum prevede legea, nu poată fi susținută de guvern.

”O creştere care va afecta toată societatea”

”Credeţi-mă ce vă spun, nu putem mări acum cu 40 la sută. Riscăm să intrăm în incapacitate de plată”, a declarat Premierul.

”Mai bine creştem cât putem acum, decât să facem o creştere care va afecta toată societatea şi pe care nu o putem susţine”, a explicat Orban, conform libertatea.ro.

”Prezența mea aici vreau să reprezinte un semnal clar că Guvernul e preocupat de problemele din Valea Jiului și că Guvernul caută soluții.

Am discutat cu liderii minerilor cu care am căutat să găsim soluții pentru ca activitatea companiei să contiune și locurile de muncă să nu fie afectate. E nevoie de o companie care să fie grevată de datorii.

Nu noi am creat situația în care să găseste astăzi complexul energetic, dar vă garantez că căutăm cele mai bune soluții.”, a mai declarat premierul, printre huiduieli și aplauze.

Se așteaptă raportul ministrului de Finanțe

Conform propriilor declarații, Ludovic Orban așteaptă acum raportul ministrului de Finanțe, Florin Cîțu, pentru a stabili cu cât vor crește exact pensiile de la 1 septembrie 2020.

”Ministrul de Finanțe trebuie să vadă care a fost impactul provocat asupra economiei de pandemia de covid, vom analiza toate prognozele făcute de instituțiile europene, că depinde și de evoluția economiilor partenere. Pe baza acestei analize vom stabili cât vor crește pensiile”, a arătat șeful Executivului, conform sursei citate.

În context, și ministrul Muncii a confirmat recent că va avea loc o majorare a pensiilor:”Mai avem câteva zile până când Ministerul Finanţelor va termina evaluarea – eu am obiceiul să vorbesc despre cifre, sume şi decizii doar când am în faţă toate elementele. Se fac, într-adevăr, mai multe scenarii, dar nu are sens să vă confirm sau să vă înaintez alte cifre, pentru că nu aceasta este abordarea pe care eu, personal, o am”, a declarat Violeta Alexandru.