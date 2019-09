Premierul Viorica Dăncilă i-ar fi propus lui Cozmin Guşă, patronul de la Realitatea TV, să revină în PSD, spun surse social-democrate. Guşă a ocupat funcţia de secretar general între 2001 şi 2003, în timpul guvernării Năstase. Intenţia preşedintelui PSD ar fi generat nemulţumiri în cadrul partidului, având în vedere poziţia editorială a postului de televiziune. Cozmin Guşă a confirmat, pentru G4Media, propunerea venită din partea social-democraţilor, dar spune că a primit oferte şi din partea PNL şi Pro România.

”Da, confirm că am primit oferte. Am tot primit în ultimii doi ani. Cele mai multe începând cu primăvara asta, mi se pare și normal că e an electoral. Am primit și de la PSD, și de la Pro România, și de la PNL. Într-adevăr, cele mai multe au fost de la PSD, e și partid mare, e și partidul unde am fost secretar general între 2001 și 2003. Dar, rămâne așa cum am spus public: dacă și când o să mă decid, voi anunța atunci când va veni vremea. Deocamdată sunt implicat în proiecte editoriale, de management, de consultanță. Acesta este și motivul pentru care i-am refuzat pe cei care m-au ofertat. Și sigur că propunerile au fost de la cele mai înalte niveluri, de la lideri naționali până la lideri locali, primari și așa mai departe.”, a declarat Cozmin Guşă.

Cozmin Gușă a fost secretar general al PSD între 2001 și 2003, în perioada guvernării lui Adrian Năstase, dar în 2004 a schimbat tabăra și a trecut la rivalul fostului premier, Traian Băsescu. Guşă fost directorul de campanie al fostului președinte și a fost ales deputat pe listele Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD, în anul 2004. În 2005, alături de Lavinia Șandru, Cozmin Guşă înfiinţează Partidul Inițiativa România. În august 2018, Gușă a anunțat că lansează Partidul Realitatea, ulterior acuzând faptul că înscrierea formațiunii ar fi blocată de actuala putere.

