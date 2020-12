Este vestea momentului în justiție. Nimeni nu se aștepta la o asemenea răsturnare de situație. Și totuși, s-a întâmplat. Fostul șef al DNA, Călin Nistor, a făcut totul public. Acesta nu mai vrea să continue în procuratură.

Bomba momentului!

Cei de la Secția pentru procurori din cadrul CSM urmează să discute în 8 decembrie cererea de pensionare întocmită de Călin Nistor.

„17. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul CĂLIN NISTOR, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, delegat în funcţia de procuror şef al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul acestei structuri specializate”, se arată în documentul de pe ordinea de zi din 8 decembrie, marți, imediat după alegerile parlamentare.

Calin Nistor a fost procuror sef adjunct al DNA din 10 mai 2013, iar in perioada 11 martie – 9 mai 2013 a mai ocupat interimar functia de procuror sef al DNA dupa plecarea lui Daniel Morar.

Dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi, el a preluat in 2019 conducerea institutiei, ca interimar, pana la numirea unui titular. Calin Nistor a candidat fara succes pentru ocuparea functie de procuror sef al DNA.

Nistor Călin a încercat în februarie 2019 să ajungă procuror la SIIJ. În urma unui verdict negativ din partea comisiei care a evaluat activitatea din ultimii cinci ani a candidaţilor pentru posturile de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, Nistor Călin s-a retras din competiţie.

Nistor si-a inceput cariera in 1995, cand a fost pentru un an procuror la Parchetul Judecatoriei Dragasani, apoi timp de patru ani a fost avocat in Baroul Valcea. Incepand din 2000, Calin Nistor a revenit in magistratura, mai intai tot la Parchetul Judecatoriei Dragasani, apoi la Parchetul Judecatoriei Ramnicu Valcea (2003-2005) si la DNA – Structura Centrala (2006-2008).

Din ianuarie 2008 pana in 10 martie 2013, Nistor a condus DNA – Structura Teritoriala Pitesti, functie din care a fost delegat, in 11 martie 2013, in functia de procuror sef al DNA.