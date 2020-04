Bombă în televiziune! O emisiune urmărită de milioane de români ar putea să nu mai fie în 2020

Îndrăgitul prezentator tv, Dan Negru, nu este deloc speriat de criza cauzată de coronavirus. Deși emisiunile sale au fost suspendate, acesta trăiește liniștit și nu are niciun stres, deoarece mai are o sursă de venit destul de mare. Acesta vorbește despe eventualitatea în care Revelionul cu Dan Negru ar putea să nu se mai țină în acest an.