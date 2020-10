Antonia ar putea să fie din nou însărcinată. Provocată de un internaut să răspundă la întrebarea: “Ești însărcinată?”, soția lui Alex Velea nu a negat zvonurile privind acest aspect din viața ei, însă, nici nu le-a confirmat. Răspunsul său a fost unul cât de poate de ambiguu. Iar în legătură cu ceremonia religioasă cu Alex Velea, cântăreața a lăsat loc de interpretări.

Vedeta nu a negat zvonurile privind a patra sarcină

“Yes? No? Maybe? (n.r.: Da? Nu? Poate?)” este răspunsul oferit de Antonia atunci când a fost întrebată dacă este gravidă pentru a patra oară. Reacția artistei a venit azi, după ce și-a anunțat apropiații și fanii că este pregătită să le răspundă la câteva întrebări. Printre curiozitățile internauților s-a numărat și următoarea: “Tu și Alex ați făcut cununie religioasă?”, iar vedeta a spus: “Maybe… (n.r.: Poate…)” și a pus cele două emoticoane pe care le puteți vedea în colajul de mai jos; primul dintre ele ar reprezenta că artista îl/o roagă pe cel/cea care a lansat întrebarea să păstreze posibilul secret.

Ce întrebări a mai primit Antonia

În timpul sesiunilor de întrebări, Antonia a fost întrebată dacă s-a confruntat vreodată cu insecurități, iar răspunsul ei a fost unul pozitiv, după care a explicat cum a reușit să scape de ele: “Desigur … încă am! În principiu, am început să mă simt ca un rahat și am realizat că nu este o gândire sănătoasă, am luat în considerare problema și am început să lucrez la cum să fiu mai bună, la ceea ce mă face fericită și să fiu recunoscătoare pentru lucrurile cu care Dumnezeu m-a binecuvântat. Este un proces! Dar trebuie să ai voință să te schimbi în mai bine”.

Întrebată dacă a fost vreodată umilită de un prieten/prieteni sau doar copiilor li se întâmplă acest lucru, iubita lui Alex Velea a declarat: “Am aflat recent că oamenii dintr-un cuplu pe care îi consideram prieteni m-au făcut să cred și să simt că suntem apropiați, de fapt, nu mă suportau și mă bârfeau/bârfesc cu alți «prieteni» (Prieteni care sun mai apropiați de ei… plus alții). GROAZNIC! Și nu, nu doar copiilor li se întâmplă situația mea implică adulți cu vârsta 30+”. Mărturisirile acestea reprezintă o dovadă clară că Antonia nu a fost trădată doar de Mario Fresh, Alexia Eram și Lino Golden, ci și de alți oameni de vârsta ei care au ocupat un loc special în inima sa.