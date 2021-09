Vestea momentului în România! Impunerea Certificatului Verde și a stării de alertă, anulată?

Potrivit informațiilor transmise de Cristian Terheș pe pagina sa de socializare, acțiunea a fost inițiată de avocații Mikolt Kapcza și Gabriel Marin. Totuși, hotărârea poatea fi atacată cu recurs, scrie europarlamentarul.

„Curtea de Apel Cluj a anulat, in prima instanta, hotararile de guvern care impun Certificatul Verde Digital si continuarea starii de alerta. Actiunea a fost initiata de avocatii Mikolt Kapcza și Gabriel Marin. Nr. de dosar pe rolul Curtii de Apel Cluj e 607/33/2021.

Aceasta hotarare poate fi atacata cu recurs. Daca anularea ramane definitiva, dat fiind ca DEJA s-au incalcat in baza acestor acte foarte multe drepturi si libertati fundamentale ale cetatenilor, intregul Guvern este grup infractional organizat ce a comis infractiunea de abuz in serviciu in forma continuata.

Camera Deputatilor are obligatia, in acelai context, sa respinga abjectia impunerii Certificatului Verde Digital si sa redea romanilor dreptul sa-si exercite libertatile fara conditionari.

Nu in ultimul rand, Parlamentul are obligatia sa demita prin motiune de cenzura acest guvern PNL tradator condus de Florin Citu, guverncare a ingradit abuziv drepturile romanilor.

Lupta pentru libertate continua! E important sa intelegeti fiecare ca aceasta lupta e una perpetua. Ne vedem in strada, in Bucuresti, pe 2 octombrie 2021! Felicitari inca odata celor doi avocati clujeni Mikolt Kapcza și Gabriel Marin!”, a scris Cristian Terheș pe Facebook.

Bilanț COVID marți, 28 septembrie

Potrivit datelor publicate de GCS, până astăzi, 28 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.210.810 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), dintre care 1.129 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.104.496 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 11.049 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 182 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 938 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 36.658 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 27.09.2021 (10:00) – 28.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 208 decese (99 bărbați și 109 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.