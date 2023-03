Marcel Boloş, afirmă că o ”reformă dură” privind pensiile acordate în baza unor legi speciale asumată de România prin PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă), ar duce la ”riscul de depopulare” a unor sisteme care sunt foarte importante pentru ţară.

”Noi discutăm astăzi de sistemele de apărare naţională, ordine publică, Ministerul Public, deci sunt sisteme publice de importanţă strategică pentru România şi judecata unei astfel de decizii trebuie să fie în ansamblul său, cu asumarea acestui risc care am spus că asumarea aceasta de risc nu poate să o facă decât Guvernul României şi coaliţia de guvernare”, susţine Boloș.

”Jalonul pe care îl avem de dus la bun sfârşit toată lumea îl cunoaşte şi mai ales criteriile dure pe care le avem în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Am spus şi menţionez de fiecare dată acest lucru, că avem criteriul de sustenabiltate şi cel de contributivitate.

Ce înseamnă criteriul de contributivitate? Că dacă în sistemul de pensii general avem o rată de înlocuire a veniturilor de 43,5%, atunci Comisia solicită explicaţii şi fundamentări suplimentare, de ce avem rate de înlocuire, procente aplicate la baza de calcul pentru pensiile speciale diferite, respectiv avem aceste procente până în 85% şi de aceea Comisia solicită aceste informaţii suplimentare”

Există „risc de depopulare”

„Pe de altă parte, în sistemele europene studiate pentru pensii speciale, ratele de înlocuire ajung şi acolo până în 80%, deci nu suntem cu un sistem distorsionat faţă de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană şi aici trebuie asumată această decizie, dacă se ajunge la această reformă a pensiilor speciale dură, cu măsurile acestea dure pe care le-am menţionat privind riscul de depopulare.

şi noi aici avem de trecut testul de validare cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte mai ales criteriul de sustenabilitate", a declarat Marcel Boloş, joi, în judeţul Prahova, unde a vizitat un depozit în localitatea Urlaţi.

Amendamente la lege pentru a trece de Camera Depuaților

El a precizat că există, în Senatul României, termenul ca până luni legea să aibă amendamente pentru a putea trece apoi la Camera Deputaţilor, el subliniind că ”probabil că aceste amendamente vor fi depuse până la termenul pe care îl avem pentru Senat”.

”În ceea ce priveşte sistemul de pensii speciale, dacă, să zicem, nu ajungem la cerinţele pe care le are Comisia Europeană în privinţa criteriilor de sustenabilitate, acest lucru l-am precizat: România nu are un sistem distorsionat faţă de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană cu sistemele de pensii speciale. Şi acolo, spre exemplu, pentru apărarea naţională sunt rate de înlocuire a veniturilor, în marea majoritate a statelor Uniunii Europene pe care le-am studiat, de până la 80%, cu bază de calcul similară cum e în România. Noi am prevăzut în PNRR această reformă şi acum trebuie să o ducem la bun sfârşit într-un fel sau altul”, a adăugat Marcel Boloş.

Întrebat dacă România renunţă la bani europeni dacă nu implementează reforma pensiilor acordate în baza legilor speciale, Marcel Boloş a răspuns că este prematur să se pronunţe, reluând afirmaţia sa conform căreia o decizie în privinţa acestui sistem este una politică şi nu poate fi făcută de ministere, ci decizia trebuie luată la nivelul coaliţiei de guvernare şi al Executivului.