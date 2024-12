Președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat într-un interviu recent că România se află într-o situație economică delicată, cu deficite mari și dobânzi mari pentru creditele externe. El a avertizat că un președinte care nu oferă garanții pentru sistemul european ar putea expune țara la riscuri majore, inclusiv izolare internațională și creșterea riscurilor economice.

„România este o ţară care are nişte deficite mari. Credeţi dumneavoastră că dacă este ales un preşedinte care nu prezintă garanţii pentru sistemul european, România va primi credite cu dobânzi mai mici? Nu!”, a afirmat Bolojan.

Bolojan a avertizat că o țară nesigură, cu o conducere instabilă, poate duce la pierderea încrederii internaționale și la o scădere a investițiilor.

Potrivit acestuia, instabilitatea politică poate avea efecte grave asupra securității țării și a parteneriatelor internaționale.

El a subliniat că România trebuie să continue să aibă o direcție clară în politica externă pentru a evita riscurile economice și sociale.

Ilie Bolojan a subliniat că România se confruntă cu deficite mari, estimând un deficit de peste 8% pentru acest an. El a criticat guvernul pentru că nu a profitat de oportunitatea de a reforma țara atunci când avea o majoritate parlamentară de două treimi. Bolojan a avertizat că, într-o țară instabilă și nesigură, riscurile economice cresc, iar încrederea internațională este afectată. De asemenea, el a subliniat că lipsa de credibilitate a conducerii ar putea izola România în NATO și ar împiedica fluxurile de investiții. Bolojan a subliniat că dezvoltarea României a fost posibilă datorită apartenenței la Uniunea Europeană, care a oferit acces la o piață vastă și a sprijinit investițiile străine și creșterea locurilor de muncă.

„Lucrurile trebuie să le discutăm corect. România este o ţară care are nişte deficite mari. Anul acesta vom avea un deficit de peste 8% şi, din păcate, coaliţia care a ţinut ţara stabilă (…) a ratat fereastra de oportunitate să facă reformele acum doi ani de zile când a avut o majoritate de două treimi şi nu veneau alegerile. Şi le-a ratat. Gândiţi-vă că, în condiţiile în care lucrurile s-au derulat normal, totuşi, noi am luat credite, avem nişte dobânzi mari pe care le plătim. Credeţi dumneavoastră că dacă este ales un preşedinte care nu prezintă garanţii pentru sistemul european, România va primi credite cu dobânzi mai mici? Nu! O ţară nesigură, o ţară instabilă, este o ţară cu risc mai mare. O ţară cu o conducere nesigură, cu declaraţii care sunt, de exemplu, de natură a crea lipsă de încredere în conducerea acelei ţări, vă daţi seama că va fi izolată în NATO. Bun, nu ne scoate nimeni în prima zi din NATO, dar vom fi izolaţi acolo, parteneriatele, schimbul de informaţii, siguranţa ţării noastre va fi afectată. O ţară nesigură, în care conducerea nu are credibilitate, ce face? Generează stoparea fluxurilor de investiţii în ţara respectivă”, a afirmat Ilie Bolojan joi seară, într-un interviu difuzat de Digi 24.