Capital: Anul 2020 a venit cu pierderi mari pentru multe industrii, nu și pentru IT. Cum s-a transformat anul trecut industria IT, în general, și HTSS, în special?

Bogdan Dumitrescu: În contextul crizei, anumite segmente din piața de IT au crescut iar altele au fost temporar înghețate, urmând să fie analizate din nou de către companii în funcție de noile realități post COVID-19.

Totuși, privind în ansamblu, tehnologiile de ultimă generație și digitalizarea activităților au transformat radical modul de realizare a afacerilor. Accentul s-a mutat pe sisteme informatice care asigură accesibilitate de pe orice dispozitiv și din oricare locație, cu accent asupra planificarii resurselor și protectia datelor.

Aceste transformări au determinat companiile să investească în soluții software adecvate noului model de lucru remote dar și la nevoia de personal bine instruit, pregătit să țină pasul cu noile tehnologii adoptate.

Capital: În lunile martie și aprilie 2020, mare parte din mediul privat s-a aflat într-o stare de expectativă, așteptând să vadă în ce direcție o va lua pandemia. HTSS a fost în aceeași situație sau ați funcționat cu motoarele turate la maxim chiar și în acea perioadă?

Bogdan Dumitrescu: Am funcționat la capacitate maximă, dar în acord cu noile realități și prin adoptarea măsurilor de distanțare necesare. În IT, conceptul de „work from home” se potrivește foarte bine, astfel încât activitatea noastră nu a avut de suferit. În ceea ce privește țintele de business, acestea au fost reajustate în funcție de noile realități și de cerințele din piață. Am continuat să investim în produsele noastre DataKlas ținând cont de nevoile clienților. Privind retrospectiv, ne bucură să știm că am putut fi alături de clienții noștri într-o perioadă extrem de dificilă, livrând rapid soluțiile de care aveau nevoie pentru a se adapta la noul context epidemiologic.

Capital: Pentru câte industrii propune HTSS soluții software și care sunt produsele voastre „vedetă”?

Bogdan Dumitrescu: Serviciile și soluțiile High-Tech Systems & Software sunt folosite de peste 1000 de clienți, IMM-uri și corporații din diferite domenii de activitate, de la healthcare și retail și până la logistică și financiar. Toate diviziile HTSS contribuie la generarea de plus valoare atât pentru clienți cât și pentru noi, ceea ce ne permite să investim continuu în produsele noastre DataKlas consacrate pe piață, însă cea mai mare pondere în cifra de afaceri este reprezentată de dezvoltarea și implementarea de soluții software dedicate zonei de healthcare și retail.

În dezvoltarea companiei HTSS, menționez că parteneriatele noastre cu Microsoft, HPE, Dell și alți provideri importanti de IT au jucat un rol important.

Capital: În câte țări activați și ce noi teritorii vă pregătiți să penetrați?

Bogdan Dumitrescu: În momentul de față avem clienți în 11 țări din Europa de Vest, iar în perioada următoare ne dorim să încheiem parteneriate cu diferiți jucători din nordul Europei, zona în care am identificat oportunități reale de expansiune. Tocmai de aceea, investim și ne concentrăm mult pe creșterea echipei, astfel încât să consolidăm fiecare nouă piață în care ne dorim să intrăm pentru a crește cota de piață. În această expansiune căutăm să livrăm soluții în cloud și în sistem SaaS (software as a service).

Capital: Cu ce cifră de afaceri ați încheiat anul 2020 și ce estimări aveți pentru 2021?

Bogdan Dumitrescu: În 2020 am reușit să ajungem la o cifră de afaceri de 26 milioane euro.

Capital: HTSS, lider pe piața soluțiilor software pentru farmacii. Care sunt diferențiatorii cu ajutorul cărora ați reușit să câștigați cotă de piață?

Bogdan Dumitrescu: Este important să poți anticipa nevoile pieței și să propui soluții care să crească performanțele businessurilor partenere. În ceea ce privește soluțiile software pentru farmacii, avem o cotă de piață de peste 30%.Investim în continuare în optimizarea soluțiilor care permit farmaciilor să-și extindă relația cu pacienții în mediul online, un mediu sigur în această perioadă deopotrivă pentru pacienți și farmaciști.

Totodată, un alt diferențiator important pentru noi este lipsa rigidității în relația cu partenerii. Rolul nostru este de a facilita integrarea mediilor real (farmacie) și virtual (ecomm).

Partenerii noștri pot avea de multe ori nevoi de business diferite, adresându-se unor segmente diferite de populație. Căutăm să răspundem fiecărui specific de business astfel încât să fim un partener care îi ajută să își îndeplinească obiectivele.

Capital: Cât de digitalizată este industria de healthcare în prezent și cum ar putea arăta ea peste cinci ani, din punct de vedere al inovării?

Bogdan Dumitrescu: Pandemia COVID-19 a accelerat procesul de digitalizare. Chiar și înainte de izbucnirea pandemiei, noi aveam clienți în UK pentru care am construit soluții de telemedicină. Așadar, când au început și în România să fie căutate asemenea soluții, noi aveam deja experiențe anterioare care ne-au ajutat să fim cu un pas înaintea pieței autohtone.

Digitalizarea nu mai este un simplu trend, reprezintă deja noua normalitate iar acest proces este ireversibil. Statisticile ne arată că tot mai multe companii isi accelereaza procesul de digitalizare, iar deschiderea persoanelor de decizie pentru automatizarea muncii va continua să fie din ce în ce mai mare. În acest sens, pentru perioada următoare anticipăm o cerere din ce în ce mai mare pentru implementarea de roboți industriali care să crească productivitatea în manipularea produselor farmaceutice și a vendomatelor pentru a oferi anumite categorii de produse 24h/7zile.

De asemenea, vor fi din ce în ce mai solicitate aplicații care integrează elemente de AI pentru automatizarea proceselor repetitive și pentru susținerea procesului decizional de business în analize (RPA, Cognitive Automation).

Capital: Ce noutăți pregătește HTSS în 2021?

Bogdan Dumitrescu: Avem un departament intern de cercetare și dezvoltare care propune constant soluții inovative, cu aplicabilitate practică imediată în domeniul inteligenței artificiale și machine learning, aceasta reprezentând noua direcție pe care am început să concepem suita de produse software HTSS. Algoritmii utilizați permit predicția comportamentului clienților din retail în relație cu oferta de servicii și produse oferite, pentru a se anticipa astfel vârfurile de vânzări din perioada următoare și a se reduce situațiile de out-of-stock. Totodată, acești algoritmi pot prezice eventualele descreșteri ale vânzărilor pentru a minimiza suprastocul în vederea optimizării fluxurilor de comandă.

Capital: Care sunt cei mai mari clienți HTSS din România? Dar din plan extern?

Bogdan Dumitrescu: Atât în plan intern cât și extern, printre clienții HTSS se numără jucători importanți din zona de healthcare, peste 2.500 de farmacii independente sau lanțuri, distribuitori și producători farmaceutici, clinici medicale și spitale, doctori specialiști și medici de familie cum ar fi: E-ON, Distrigaz, ABB, BRD, Engie, Leroy Merlin, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, NN Insurance, Groupama, Amethyst, Ordinul Arhitecților din România, GarantiBank, DrMax.

Capital: Ce fel de CEO este Bogdan Dumitrescu și care sunt calitățile pe care le caută în angajații și colaboratorii săi?

Bogdan Dumitrescu: Cred cu tărie că membrii echipei reprezintă cel mai valoros asset al companiei. În HTSS foarte importantă este motivarea echipei, ceea ce ne permite să trasăm responsabilitățile companiei fiecărui membru, conform activității desfășurate.

Împreună, construim o companie flexibilă, care se adaptează rapid schimbărilor din piață și cerințelor clienților săi într-un mod foarte productiv și rentabil. Acest lucru a dat de-a lungul anilor rezultatele dorite și sperăm să ne diferențieze în fața competitorilor noștri.

Lucrăm în mai multe echipe, fiecare dedicată unui anumit segment de business, echipe implicate 100% în activitatea asignată. Permanent căutăm să aducem lângă noi oameni care se simt bine să colaboreze si să împărtășească experiența lor. Colegii noștri ne dorim să fie flexibili, open-minded, oameni pro-activi care se preocupă să găsească soluții noi, să inoveze și nu neapărat să calce pe cărări bătătorite deja. Unele calități se pot deprinde la locul de muncă și în acest scop am creat și IT Academy a HTSS. De la bun început căutăm persoanele potrivite pentru fiecare echipă menținand însă o cultură organizațională proprie întregii companii.

Capital: UiPath s-a listat de curând pe bursa din New York. Este această companie o excepție sau doar începutul unui nou val în România?

Bogdan Dumitrescu: UiPath este, cred, cea mai mare realizare europeană în domeniul tehnologiei. Vorbim deja de o companie globală, dar care și-a păstrat un ADN românesc. Ce au reușit să facă până în acest punct este extraordinar, deschizând oportunități de business în raport cu cele mai moderne tehnologii. Cu siguranță, succesul lor va avea un efect de bulgăre de zăpadă, motivând și alte companii să-și propună obiective îndrăznețe.

HTSS este o companie românească specializată în furnizarea de soluții software de business. Înființată în 2012, HTSS și-a dezvoltat rapid portofoliul de clienți datorită preocupării pentru inovare, suport rapid și de calitate. Astăzi, portofoliul HTSS numără peste 1000 de clienți din 11 țări, printre cele mai căutate soluții ale companiei fiind cele de management pentru farmacii, pentru clinici și spitale, inclusiv telemedicină și farmacii online: DataKlas Medical, DataKlas eMedical, DataKlas e-Commerce.

HTSS livrează soluții integrate recomandând clienților infrastructură eficientă, care să susțină aplicațiile software implementate acestora.