De la tabloide britanice până la foști și actuali șefi ai serviciilor de informații sau oligarhi din anturajul președintelui rus, o lume întreagă a aflat că Vladimir Putin suferă de cancer în stadiu terminal, de Parkinson, de grave probleme neurologice sau de leucemie.

Potrivit The List, toate teoriile din ultima vreme referitoare la sănătatea lui Putin, fără o dovadă clară, au determinat o reacție oficială a ministrului de Externe, Serghei Lavrov, care a spus: „Știți, președintele Putin apare în public în fiecare zi. Puteți să-l vedeți la televizor, să-i ascultați discursurile.

Îi las pe cei care răspândesc astfel de zvonuri să rezolve asta cu conştiinţa lor, în ciuda ocaziilor zilnice pe care le au de a verifica starea de fapt”, a spus Lavrov.

Limbajul corpului îi face pe mulți să creadă că este bolnav

Dezmințirile venite din partea echipei lui Putin nu au împiedicat speculațiile legate de bolile pe care le-ar avea președintele rus și chiar despre faptul că ar fi suferit unele intervenții chirurgicale. Acum, un expert în limbajul corpului spune că l-a descifrat exact pe Putin, explicând ce ar putea fi în neregulă cu liderul rus.

Chiar dacă liderul de la Kremlin și echipa sa nu au declarat în mod oficial că Putin ar fi fost tratat pentru cancer sau pentru o altă maladie, zvonurile continuă cu o și mai mare intensitate. Atât de mult, încât un expert în limbajul corpului a decis să analizeze ce se întâmplă de fapt cu președintele Rusiei.

Ce a descoperit un expert american?

Putin a fost surprins încercând să se sprijine cu mâinile de o masă. După ce a văzut această imagine, profesorul Erik Bucy de la Texas Tech University, expert în limbajul corpului, a venit cu o nouă teorie.

Bucy a declarat pentru The Sun: „Aceasta nu este, în mod clar, imaginea unui Vladimir Putin sănătos, ci a unui om care pare din ce în ce mai slăbit, care abia reușește să stea drept, deși stă pe un scaun, în fața acelei mese”.

Potrivit expertului în limbajul corpului „picioarele lui Putin par și ele destul de slabe, de parcă ar avea probleme cu greutatea sau pierderi de masă musculară din cauza unei boli.”

În plus, susține Bucy, fața umflată a liderului de la Kremlin are un aspect nesănătos, mai ales dacă se compară imaginile cu președintele rus, din trecut. Pentru Bucy, este clar că liderul de la Kremlin are probleme de sănătate.

Expresiile trădează faptul că nu pare să-și controleze partea dreaptă a feței

Un alt expert în limbajul corpului afirma, luna trecută, după apariția lui Putin în Piața Roșie, de Ziua Victoriei, că partea stângă a feței președintelui era „umflată” și mersul era „instabil”, concluzionând că „expresiile sale faciale trădează faptul că nu pare să-și controleze partea dreaptă a feței”.

”Balansându-și brațul stâng, dar ținându-și brațul drept pe lângă corp este ceva ce face de câțiva ani încoace. Îmi amintesc că acum vreo patru ani am fost întrebată dacă nu cumva a suferit un accident vascular cerebral”, afirma Judi James.