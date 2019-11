În acest an, pentru prima oară, Black Friday, cel mai mare eveniment de sale al anului la Fashion Days, începe miercuri dimineață. Startul celei mai importante campanii de reduceri din an se dă în dimineaţa zilei de 13 noiembrie, atât în aplicația mobilă, cât și pe fashiondays.ro. Clienții sunt încurajați să își activeze notificările de tip push din aplicația Fashion Days, pentru a afla momentul exact în care va demara evenimentul.

Fashion Days estimează o creștere de peste 50% a numărului de comenzi plasate pe parcursul acestui eveniment, comparativ cu anul trecut. Liderul segmentului online al pieței de fashion, care și-a obișnuit clienții cu o experiență unică de shopping, prin opțiunile flexibile de livrare și retur, dorește să păstreze standardele acestor servicii și pentru cel mai mare eveniment de sale al anului. Acesta este motivul pentru care Black Friday începe, anul acesta, în dimineața zilei de miercuri, 13 noiembrie.

„Am decis să începem Black Friday în ziua de miercuri tocmai pentru a le putea livra clienților noștri comenzile în timpul cel mai scurt de până acum. Estimăm că vom preda curierilor aproape 40% dintre colete până vineri dimineața, iar, în cazul produselor achiziționate din București și Ilfov, primele comenzi vor fi livrate imediat după prânz, în easybox. Pentru a avea cât mai mulți clienți mulțumiți de livrarea rapidă a produselor este important ca aceștia să își ridice cât mai repede coletele din easybox. În felul acesta, următorul client se va bucura, la rândul său, mai repede”, a declarat Robert Berza, General Manager Fashion Days.

Easybox este opțiunea de livrare cea mai rapidă și cu cea mai mare creștere în ultimele 6 luni, 20% dintre comenzile Fashion Days plasate în luna octombrie fiind livrate în cele peste 85 de lockere din București și Ilfov. Volumul de comenzi estimat în perioada Black Friday încurajează plata online și ridicarea coletelor în interval de 36 de ore.

Aproape 120.000 de produse vor fi predate curierilor pentru livrare până în seara zilei de 14 noiembrie. Fiind o perioadă în care curierii sunt extrem de aglomerați, retailerul recomandă utilizarea unuia dintre cele peste 600 de Oficii Poștale din întreaga țară, atât pentru livrări, cât mai ales pentru eventualele retururi.

În acest an, de Black Friday, clienţii Fashion Days vor putea alege dintre nu mai puțin de 1,5 milioane de produse de încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii, însumând cea mai mare valoare de stoc din an, de 175 de milioane de lei. Peste 3,3 milioane de vizite sunt așteptate pe parcursul întregului eveniment, cu peste 70% din valoarea comenzilor estimată a fi plasată din aplicația Fashion Days, procent în continuă creștere de la an la an. Numărul de aplicații Fashion Days, instalate în perioada Black Friday pe telefoanele mobile, va ajunge la 600.000, estimează retailerul.

„Black Friday este o adevărată vânătoare pentru cele mai bune oferte; de aceea vrem să le oferim clienților destinația perfectă pentru cele mai bune dealuri, atât din punct de vedere al gamei de produse, dar și al discounturilor si prețurilor. Am negociat o gamă largă de produse unice, special pentru acest eveniment, astfel că 85% din valoarea stocului va avea cele mai bune prețuri din an. Românii caută produse premium și, în aceste zile, tot mai mulți dintre ei și le pot permite datorită discounturilor pe care le oferim”, mai spune Robert Berza.

Printre brandurile cu cele mai mari discounturi de Black Friday se vor regăsi: Nike (până la -50%), UGG (până la -40%), Trespass (până la -80%), New Balance (până la -50%), Columbia (până la -60%), Liu Jo (până la -60%), Guess (până la -50%), Love Moschino (până la -65%), Michael Kors (până la -40%), Pepe Jeans London (până la -60%), Napapijri (până la -80%), Fossil (până la -60%), Levi’s (până la -60%), Puma (până la -60%), Timberland (până la -65%), dar și branduri aflate la prima apariție în Black Friday, precum s.Oliver, Marc Jacobs, GAP, Fila sau Replay.

