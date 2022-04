Schimbările și incertitudinea ultimilor ani n-au făcut decât să ne alimenteze dorința de a păstra echilibrul între viața personală și cea profesională, și de a lucra într-un mediu care înțelege nevoile echipei. Până la urmă, ne petrecem aproape jumătate din zi la job. Cele opt ore pot fi dominate de stres, anxietate și motivație scăzută sau pot fi o experiență pozitivă, în care colaborarea și învățarea sunt încurajate. La PIATRAONLINE, cultura organizațională, designul și valorizarea experienței celor din echipa sunt ce face diferența între timp pierdut și timp câștigat.

Azi, pe măsură ce birourile încep să se redeschidă, angajații se întreabă ce au de câștigat dacă se întorc în aceleași spațiile gri și anoste, cu rânduri de birouri identice. Prin comparație, biroul de acasă e mult mai primitor și mai comod, îți oferă un anumit grad de libertate, flexibilitate și te ajută să economisești timp. E momentul ca fiecare companie să se întrebe cum poate regândi mediul de lucru pentru a-i face pe angajați să vadă deplasarea până la birou ca pe un plus și nu ca pe un minus. Smart working, sustenabilitate, tehnologizare și connectivity, program hibrid, flexibilitate sunt pe buzele tuturor celor care înțeleg că biroul trebuie să se schimbe.

Deși activează într-o industrie aparent rece și dură, PIATRAONLINE a avut dintotdeauna un birou care a stimulat creativitatea și a pus designul în slujba celor din echipa.

Un birou ieșit din tipare. Showroomul și Pavilionul exterior nu sunt create doar pentru a invita clienții să își găsească inspirație, ci și echipa. Fiecare zi la birou e ca o ieșire în oraș. Îți poți începe ziua meditând aproape de pădure sau te poți muta cu laptopul afară, pe șezlong. La prânz poți alege să iei masa în Pavilion, în colțul cu design mediteraneean sau la masa de marmură. Iar după masă, poți savura un espresso la bar sau îți poți pregăti un smoothie sănătos în bucătărie. Ai tot ce îți trebuie ca să îți alimentezi pofta de lucru. Ca să ai energia și claritatea de a-ți îndeplini task-urile și a învăța lucruri noi, ai nevoie și de timp pentru tine, de momente în care te deconectezi de la inbox și îți dai răgazul să vezi totul dintr-o altă perspectivă. De aceea, PIATRAONLINE e biroul în care găsești mereu un colț, o canapea sau un șezlong retras în care să bei un cei, să răsfoiești o revistă de design sau să schimbi păreri cu un coleg. #workhereROCKS

Fun @ work. Credem că productivitatea merge mână-n mână cu momentele de fun.

La PIATRAONLINE o mare parte din muncă înseamnă, de fapt, creativitate. Împreună cu echipa de producție in house și cu celelalte departamente, creăm conținut foto și video, punem în aplicare idei, dezvoltăm moodboard-uri și organizăm seri de Design & Dine sau brunch-uri duminicale pentru partenerii noștri de business.

Noul tău loc de joacă. Întregul showroom este construit ca un muzeu ce găzuiește colecții de texturi în ediție limitată, lastre spectaculoase și materiale inovatoare puse în valoare de echipa noastră de designeri și arhitecți. Aici, echipele sunt invitate să se conecteze la latura lor creativă, chiar dacă nu fac parte din departamentele de Creație, Marketing sau Producție. #inspiringoffices

Colaborarea e cheia. Viziunea antreprenorială PIATRAONLINE se bazează pe colaborare și implicare: în cadrul echipei de bază, în echipa extinsă de designeri, arhitecți și parteneri, în relația cu clienții și între toate aceste grupuri de oameni. Aici ești încurajat să preiei inițiativa, dar și să lucrezi îndeaproape cu ceilalți colegi. Colaborare, nu competiție. Proiectele de succes sunt un efort de echipă.

Un birou deschis. Și un mindset deschis către a asculta, a comunica și a coopera. Implicarea activă a celor doi antreprenori din top management în toate activitățile de pe agenda internă face ca biroul PIATRAONLINE să evolueze nu doar odată cu trendurile, ci și odată cu nevoile și ideile departamentelor. Echipa de management este conectată la realitatea din birou, sprijină inițiativele interne și asigură suportul necesar.

Smart work. De la integrări tech, aplicații și softuri de project management, până la instrumente smart și aparatură de ultimă generație, biroul PIATRAONLINE are vedere către viitor. E vorba despre simplificarea proceselor, ca fiecare angajat să aibă libertatea de a lucra eficient și out of the box.

Dezvoltare personală, nu doar profesională. Biroul nostru este un mediu activ, în care ne atingem obiective profesionale, ținem pasul cu trendurile globale și impunem propriile standarde pe piața locală, dar e și locul în care învățăm și ne relaxăm împreună. Colegii beneficiază de sesiuni de masaj la birou, coaching de dezvoltare personală și evenimente de learning pe termen lung.

Un birou multidisciplinar. Situat la intersecția dintre design și arhitectură, între creativitate și exactitate, între duritatea pietrei și finețea proiectelor pe care le inspiră, un spațiu în care oamenii de pe șantier își dau mâna cu artiștii care visează frumos și, împreună, dau formă celor mai ambițioase idei.

Dacă vrei să faci parte dintr-o comunitate de oameni creativi, acceptă provocarea PIATRAONLINE și aplică pentru un job în care ai libertatea să îți pui ideile în aplicare. Vezi pe pagina de LinkedIn job opennings.