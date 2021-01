Biden şi Trump au căzut de acord: E un lucru bun! Ce se va întâmpla în America pe 20 ianuarie? Declaraţie surprinzătoare a preşedintelui staVineri, printr-o postare scurtă pe Twitter, preşedintele în exerciţiu al Statele Unite. Donald Trump a anunţat că nu va participa la ceremonia de învestire a noului lider de la Casa Albă, Joe Biden, care va avea loc pe 20 ianuarie.

Ultima dată când a avut loc un astfel de refuz în SUA a fost în anul 1869, atunci când Andrew Johnson a refuzat să participe la ceremonia de învestitură a președintelui ales Ulysses Grant, relatează BBC.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021