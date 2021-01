Belgia impune noi condiții de intrare pe teritoriul țării, în contextul pandemiei de COVID-19. Noile măsuri intră în vigoare începând de miercuri, 27 ianuarie 2021. Astfel, în perioada 27 ianuarie – 1 martie 2021, sunt permise călătoriile spre Belgia numai pentru scopuri esenţiale.

Potrivit MAE, în Belgia sunt autorizate doar anumite tipuri de deplasări. E vorba de cele din motive familiale (decese, căsătorii, regrupare familială, custodia copiilor etc.). Se mai poate intra din motive umanitare (în scop medical, asistenţă persoane vulnerabile etc.). Este permis și celor care fac studii (cercetători, studenţi, stagiari, elevi etc.). Sunt autorizate și deplasările rezidenţilor transfrontalieri dar și călătoriile de afaceri sau profesionale. În această categorie mai intră și alte motive urgente (motive juridice, relocări etc.).

Aşadar, în perioada menţionată, nu sunt permise călătoriile în scop turistic sau recreativ, potrivit belgienilor.

Ce trebuie să știe toți care intră în Belgia

Toate persoanele care sosesc în Belgia trebuie să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere pentru a justifica motivul deplasării, disponibilă pentru descărcare la: https://www.info-coronavirus.be/fr/.

Declaraţia pe propria răspundere va fi anexată la „Formularul de localizare a pasagerului”. Acesta este disponibil la https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form). Ea va trebui să fie însoţită de documente justificative.

De asemenea, conform informaţiilor comunicate de autorităţile belgiene, pe lângă testul COVID negativ, persoanele nerezidente în Belgia au anumite obligații. Trebuie să se testeze atât la intrarea pe teritoriul belgian (un test PCR sau un test antigen rapid), cât şi în cea de-a şaptea zi de carantină (perioada măsurii carantinei fiind modificată la 10 zile). Astfel, măsura carantinei poate fi redusă la minimum şapte zile, cu condiţia obţinerii unui rezultat negativ al testului efectuat, cel mai devreme, în a şaptea zi de la începutul perioadei de carantină.

Precizări de la MAE

MAE aminteşte că testul solicitat la intrarea pe teritoriul Belgiei trebuie să fie efectuat cu maximum 72 de ore înaintea sosirii pe teritoriul belgian. El trebuie făcut într-un laborator acreditat din statul de provenienţă. Este nevoie să fie certificat de un medic sau farmacist biolog şi emis într-una din limbile franceză, neerlandeză, germană sau engleză. Trebuie să fie în format fizic (tipărit) sau electronic (şi să poată fi consultat imediat).

Începând cu data de 25 ianuarie 2021, toate persoanele care sosesc în Belgia din Marea Britanie, Africa de Sud sau America de Sud vor trebui să respecte o carantină de 10 zile. Ele trebuie să efectueze un test molecular PCR pentru depistarea infecţiei cu COVID în prima, respectiv a şaptea zi de la sosire.

Toate celelalte măsuri anunţate anterior cu privire la regimul aplicabil persoanelor rezidente în Regatul Belgiei rămân în vigoare. Condiţiile de călătorie în Regatul Belgiei în contextul pandemiei de COVID-19 sunt disponibile la următoarea pagină de internet: www.mae.ro/node/51902.