Potrivit datelor oferite de BCR într-un comunicat de presă, banca românescă a înregistrat în primul semestru al anului 2023 un profit net de 1,11 miliarde de lei (225,1 milioane de euro), în creștere cu 6,6% faţă de 1,04 miliarde de lei (210,7 milioane de euro) în S1 2022. Această evoluție pozitivă se datorează îmbunătățirii performanțelor băncii și volumului mai mare de afaceri cu clienții.

Tot luni, BCR a anunțat și un rezultat operațional îmbunătăţit cu 20,6% până la 1,53 miliarde de lei (310,1 milioane de euro) în prima jumătate a acestui an, de la 1,27 miliarde de lei (256,4 milioane de euro) în S1 2022, potrivit Agerpres. Acest rezultat a venit pe fondul unor venituri operaţionale mai mari, parţial compensate de cheltuieli operaţionale mai ridicate.

Venituri nete mai mari

În ceea ce privește venitul net din dobânzi, acesta a înregistrat o creștere de 29,9%, până la 1,77 miliarde de lei (358,8 milioane de euro) în S1 2023, de la 1,36 miliarde de lei (275,5 milioane de euro) în S1 2022, datorită datorită volumului mai mare de operațiuni de afaceri și dobânzilor mai mari de pe piața monetară.

Venitul net din comisioane a înregistrat o scădere ușoară de 0,4%, până la 449,6 milioane de lei (91,1 milioane de euro) în S1 2023, de la 451,3 milioane de lei (91,2 milioane de euro) în S1 2022. Rezultatul negativ a a fost declanșat de „efectul de bază negativ din generarea unui venit din comisioane mai mare în S1 2022 datorat unui volum temporar mai mare de tranzacţii cu cash, compensat parţial de un venit din comisioane mai mare din creditarea corporate”, potrivit comunicatului de presă al BCR.

Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 5%

Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut până la 287,4 milioane de lei (58,3 milioane de euro) în S1 2023, de la 302,5 milioane de lei (61,2 milioane de euro) în S1 2022, datorită numărului mai mic de tranzacţii de schimb valutar.

În același timp, datorită venitului net din dobânzi mai mare, venitul operaţional a crescut cu 16,9%, până la 2,54 miliarde de lei (514,2 milioane de euro) în S1 2023, de la 2,17 miliarde de lei (438,7 milioane de euro) în S1 2022.

Cheltuielile administrative generale au crescut cu 11,7%

Acestea au depășit un miliard de lei (204,2 milioane de euro) în S1 2023, în comparaţie cu 901,4 milioane de lei (182,3 milioane de euro) în S1 2022. Această creștere se datoarează creșterii cheltuielilor cu personalul, generate de inflație. BCR constată și că raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit până la 39,7% în S1 2023, faţă de 41,5% în S1 2022.

Scade rata creditelor neperformante, aceasta s-a situat la 2,7% în iunie 2023, în scădere faţă de 2,8% în decembrie 2022. În plus, gradul de acoperire al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 182,6% în iunie 2023.

BCR anunță și că rata de solvabilitate a BCR s-a situat la nivelul de 23,4% în mai 2023.

BCR a finanțat în S1 2023 peste 224.000 locuri de muncă

În ceea ce privește creditarea retail, datele BCR arată că banca a acordat credite noi pentru persoane fizice şi microîntreprinderi în valoare de 3,7 miliarde de lei în S1 2023. Pe de altă parte, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 5,3 miliarde de lei în S1 2023, dintre care aproximativ 30% sunt destinate investiţiilor.

Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, a declarat: „ne bucurăm să avem peste 140.000 de clienţi care au trecut printr-o sesiune de financial coach în unităţile BCR, dar şi peste 630.000 de oameni care au participat la cursurile Şcoala de Bani. În plus, ne-am asumat demersul de accelerare a gradului de bancarizare şi a nivelului de cunoştinţe financiare în mediul rural. Pentru că rolul nostru este să fim un coach financiar pentru România, care facilitează dezvoltarea şi siguranţa financiară la nivelul întregii populaţii. În acelaşi timp, în S1 2023, am finanţat companii care creează mai mult de 224.000 locuri de muncă”.