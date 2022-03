Cazul lui Traian Băsescu provoacă îngrijorare maximă pe scena politică. Asta mai ales după ce un fost apropiat al fostului președinte a susținut că ar trebui să fie reluate declaraţiile pe proprie răspundere de necolaborare cu Securitatea. Adriana Săftoiu, fost purtător de cuvânt al Administraţiei Prezidenţiale, a declarat, marţi, în direct la România TV, a spus că și-ar dori foarte tare ar fi să reia de la capăt această decizie asupra clasei politice de necolaboratore.

Săftoiu a susținut că nu a simțit nicio bucurie la aflarea verdictului ICCJ și că îi dorește foarte multă sănătate fostului preşedinte.

„Pentru prima dată mărturisesc că acum o lună, chiar cu o zi înainte de congresul PMP, am vorbit cu preşedintele Băsescu şi urma să ne întâlnim la o cafea. S-a întâmplat pur şi simplu să nu poată. Mi-a spus că are nişte probleme şi că urmează să ne întâlnim. Practic, n-am rămas cu preşedintele Băsescu într-o relaţie contondentă chiar după acea carte. Personal, sunt uşor surprinsă de tot ceea ce se întâmplă”, a spus Săftoiu.

Cel mai suprinzător lucru în cazul lui Traian Băsescu

Ea a precizat că ceea ce o surprinde cel mai mare sunt „oamenii aceia care ne-au păcălit pe noi toţi, inclusiv pe preşedintele Traian Băsescu”.

„Cartea despre care vorbeai nu este o carte despre Traian Băsescu. A fost o carte despre sistemul pe care l-am văzut. Sistemul despre care spuneam acolo că principalii oameni din politică pe care îi selectează sunt cei vulnerabili. Oameni vulnerabili din clasa politică pe care îi păcălesc că acea vulnerabilitate a fost ştearsă. Ăsta e adevărul. Ce mă surprinde e că noi toţi vorbim despre Traian Băsescu (…) Unde sunt aceşti oameni care ne-au păcălit şi pe noi şi pe Traian Băsescu? Şi nu doar pe el!

Haideţi să ne amintim! Dan Voiculescu, înainte de a primi acea decizie a instanţei, a avut de trei ori certificat de bună purtare. Traian Băsescu de două ori! În sensul că nu a fost colaborator”, a spus Adriana Săftoiu.

Săftoiu: Tare îmi e că vom avea extrem de multe surprize!

„Aş vrea ca fiecare declaraţie pe care a dat-o fiecare pe propria răspundere că nu a fost colaborator cu Securitatea de atunci să fie reluată. Tare îmi e că vom avea extrem de multe surprize!”, a declarat Adriana Săftoiu, în direct la România TV.

Întrebată de ce familia lui Traian Băsescu nu a comunicat public detalii despre starea de sănătate a fostului preşedinte, Adriana Săftoiu, fost deputat PNL, este de părere că „ar trebui să îi respectăm dreptul la o anumită intimitate în ceea ce priveşte starea lui de sănătate”. Ea a arătat că în cazul unui oficial de rang înalt în funcţie „era obligatoriu să ştim despre starea lui de sănătate”.

Cum ar fi trebuit tratate veștile despre starea de sănătate

„Mărturisesc că m-a surprins un pic modul în care noi am tratat aceste veşti despre Traian Băsescu. Când era preşedintele României, atunci când a avut problema cu hernia de disc, am fost unul dintre oamenii cei mai apropiaţi lui şi am insistat atunci să fim cât se poate de transparenţi în informaţie în relaţia cu publicul. Era important! Era preşedintele României. Era un om care lua decizii pentru populaţie şi pentru oameni, să ştie că era în regulă din punct de vedere fizic şi mental”, a spus fostul colaborator al lui Băsescu.

În opinia sa, chiar dacă Băsescu este acum europarlamentar ar trebui să îi fie respectat dreptul la o anumită intimitate în ceea ce priveşte starea lui de sănătate.

„Are o vârstă. Sunt convinsă că sunt probleme, dar nu aş intra… (…) În cazul în care ne aflam în situaţia în care preşedintele era în funcţie, era obligatoriu să ştim despre starea lui de sănătate. Când e vorba despre Traian Băsescu, e un interes public. Poate că din punct de vedere al comunicării era mult mai bine ca în ziua în care deja au apărut informaţiile că ar fi făcut AVC, că e la Paris, la Bruxelles, o comunicare foarte seacă de genul; da, fostul preşedinte Traian Băsescu are anumite probleme de sănătate. Vă mulţumim pentru interes. Nu dorim să dăm mai multe informaţii”, a mai spus fostul purtător de cuvânt al Administraţiei Prezidenţiale.