După o perioadă tumultuoasă, Simona Halep se reface în Emiratele Arabe Unite, Dubai, în timp ce continuă antrenamentele intense. Sportiva a fost prezentă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) acum două săptămâni și jumătate pentru a-și demonstra nevinovăția.

Noutatea vine odată cu prezența lui Sabin Topală. Fost fotbalist, acum fizioterapeut, a devenit omul de încredere al celei mai bune jucătoare de tenis a României. Cei doi își continuă colaborarea în Dubai, unde își concentrează eforturile pe pregătirea ei pentru următoarele competiții. Colaborarea lor nu se rezumă doar la aspectul profesional, ci și la o prietenie solidă. Sabin Topală a apărut în echipa ei după ruptura dintre ei de Academia Mouratoglou. Simona Halep este determinată să se concentreze pe performanță. Vrea să existe un echilibru atât în plan profesional, cât și în plan personal.

În luxul oferit de Dubai, cei doi găsesc momente de relaxare între antrenamentele intense. Recent, Sabin Topală și-a încântat urmăritorii de pe Instagram cu o fotografie spectaculoasă de pe faleza din Dubai. Jucătoarea de tenis a reacționat imediat, dând like postării sale. Gestul ei sugerează o legătură puternică între ei. Sabin Topală face parte din echipa clinicii de recuperare sportivă Kinetic Sport & Medicine, ocupând funcția de lider al departamentului de fizioterapie.

Se pare că Dubai este locul în care Simona Halep se încarcă de optimism și speranță. Recent, le-a transmis admiratorilor ei un mesaj plin de energie pozitivă.

„Coșmarul pe care l-am trăit timp de un an și jumătate a luat sfârșit! Am avut șansa să îmi prezint apărarea în fața TAS, să le demonstrez că nu m-am dopat sub nicio formă! Asta am spus din prima zi în care am fost acuzată. Acum aștept decizia cu capul sus și aș vrea să le mulțumesc fanilor, jucătorilor, foștilor jucători, legendelor, sponsorilor și tuturor pentru sprijinul uimitor și toate mesajele și clipurile pe care mi le-au trimis în această perioadă chinuitoare.

Susținerea voastră a însemnat totul pentru mine și mi-a dat puterea să continui să lupt în fiecare zi pentru a scoate la suprafață adevărul. Va voi anunța ce decizie s-a luat în cazul meu de îndată ce voi afla. Vă doresc toate cele bune! Binele și adevărul vor învinge”, a transmis ea.