În conferinţa de presă susţinută joi, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni pe tema noului an şcolar, preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat ce se întâmplă cu părinţii care trebuie să meargă la serviciu în cazul în care şcoala va fi închisă, iar copiii vor trebui să stea acasă pentru a-şi desfăşura cursurile online.

“Este în discuție un scenariu similar cu cel pe care l-am avut în starea de urgență, când părinții vor primi un ajutor pentru a putea sta împreună cu copiii acasă. Totuși, nefiind vorba despre închiderea totală a şcolilor, nu se poate lua o măsură care îi priveşte pe toți.

Într-un grup interministerial, i-am rugat astăzi pe mai mulţi guvernanţi să lucreze rapid la un scenariu care să poată fi pus în practică, pentru a proteja şi copiii, dar pentru a veni şi în sprijinul părinților. Sunt convins că în cel mai scurt timp vom avea o soluţie legislativă corectă”, a declarat preşedintele Iohannis.

Când începe anul şcolar 2020-2021, potrivit anunţului făcut astăzi de şeful statului?

„Am avut o întâlnire foarte importantă cu premierul și mai mulți miniștri. Am vorbit despre anul școlar și începerea noului an școlar. S-au luat câteva decizii. Pe 14 septembrie începe noul an școlar preuniversitar. Pentru majoritatea elevilor, vor merge efectiv, fizic la școală. Pentru a ține cont de impactul pandemiei, în fiecare localitate au fost elaborate trei scenarii în funcție de localitate. Sunt valabile pentru școli și nu numai.

Scenariul verde: Mai puțin de o persoană în ultimele 14 zile cu Covid-19 în acea localitate și cursurile se fac fizic la școală.

Scenariul galben: Între 1-2 persoane cu Covid-19 în ultimele 14 zile și cursurile se tin mixt.

Scenariul roșu: Când au apărut mai mult de 3 bolnavi noi în localitatea respectivă în ultimele 14 zile și se țin cursuri doar online.

Decizia de funcționare pentru fiecare unitate școlară va fi decis la nivel local”, a precizat, miercuri, Klaus Iohannis.