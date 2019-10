Nu se aștepta nimeni la o asemenea creștere important. Se întâmplă în Portugalia acolo unde sute de mii de români s-au mutat din cauza problemelor economice și sociale din țara noastră. Prim-ministrul portughez Antonio Costa a promis sâmbătă, la ceremonia de învestire a guvernului, că va majora salariul minim cu 25%, până în 2023.

Astfel, salariul minim în Portugalia ar urma să ajungă la 750 de euro. Totodată, premierul a promis și reducerea datoriei publice sub 100% din PIB, transmite Reuters.

Socialiştii conduşi de Antonio Costa, care au guvernat timp de patru ani de creştere economică puternică şi reducere a deficitului bugetar, au câştigat alegerile de pe 6 octombrie, obţinând un număr mai mare de mandate decât în legislativul anterior, fără însă a avea o majoritate.

Portugalia are unul din cele mai scăzute salarii minime din vestul Europei.

“Guvernul îşi prezintă acum obiectivul de a aduce salariul minim la 750 de euro în 2023”, a declarat Costa la ceremonia de învestire a guvernului său minoritar, menţionând că această creştere trebuie să o depăşească pe cea de aproape 20% din legislatura precedentă.

“Salariul minim naţional va evolua în fiecare an după discuţii cu partenerii de dialog social, în funcţie de dinamica locurilor de muncă şi de creşterea economică, dar fără a ignora vreodată importanţa socială pe care o are”, a arătat premierul.

El a atras atenţia că mediul economic global prezintă provocări pentru creşterea economică, dar a subliniat că angajamentul executivului de a stimula expansiunea economică, de a atinge echilibrul bugetar şi o mai mare justiţie socială “nu depinde de ciclurile economice”.

Parlamentul urmează să ia în dezbatere programul guvernamental, ce va fi prezentat cel mai probabil săptămâna viitoare.

Analiştii nu se aşteaptă totuşi la niciun obstacol major pentru guvernul socialist.

Primul mare test se anunţă proiectul de buget pe anul 2020, Costa insistând pentru un control strict al cheltuielilor pentru atingerea unui buget echilibrat, după un deficit estimat la doar 0,1% din PIB în 2019, în scădere faţă de 0,4% în 2018.

Datoria publică a Portugaliei este aşteptată să se situeze la sfârşitul anului cu puţin peste 119% din PIB, în scădere faţă de 121,5% în 2018 şi mult sub nivelul record de aproape 131% din 2014.

