Viceprim-ministrul Raluca Turcan şi ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, au anunţat miercuri lansarea unui apel de proiecte finanţate din fonduri europene privind măsuri de recalificare profesională şi de reintegrare pe piaţa muncii a şomerilor din zona Valea Jiului.

Bani europeni pentru reintegrare

„Astăzi prezentăm public un nou apel pentru folosirea a două milioane de euro, fonduri de la UE, pentru ocuparea şomerilor şi persoanelor inactive din Valea Jiului. Acest program poate conduce la sprijin concret pentru aproape toţi şomerii din Valea Jiului, în momentul de faţă aproape 1.560 de persoane. Aşadar, astăzi, Guvernul Orban anunţă două milioane de euro, bani europeni folosiţi pentru sprijin concret pentru persoanele inactive şi şomere din Valea Jiului. Beneficiare sunt minimum 2.000 de persoane vulnerabile din această zonă. De asemenea, o dată cu acest apel anunţăm sprijin concret pentru aproximativ 100% dintre şomerii din Valea Jiului. Zonele vizate sunt Petroşani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni şi Uricani”, a precizat Turcan.

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a explicat că programul de finanţare are în vedere trei tipuri de măsuri, prima fiind organizarea de cursuri de calificare profesională pentru şomeri.

„Pentru zona Valea Jiului lansăm începând de astăzi apelul de proiecte, care are un specific aparte. Sunt trei tipuri de măsuri pe care le-am gândit în cadrul acestui apel de proiecte. O primă măsură este cea a cursurilor de recalificare. Ne gândim mai mult spre zona această de reintegrare reală în câmpul muncii a celor care sunt afectaţi de pe urma măsurilor de închidere a minelor. Aceste cursuri de recalificare profesională au acest specific şi datorită faptului că cei care ar urma să aplice pentru a câştiga finanţarea au obligaţia ca minimum 30% dintre cursanţi să fie reintegraţi în câmpul muncii, adică să fie angajaţi în muncă”, a declarat Marcel Boloş.

Ministrul Fondurilor Europene a afirmat că a doua măsură a pachetului de finanţare are în vedere dotarea absolvenţilor de cursuri profesionale cu truse de lucru pentru fiecare specializare.

„A doua măsură în acest pachet al apelului de proiecte este cea legată de prima de integrare în muncă. Este vorba de acel sprijin material pe care îl oferim la integrarea în muncă a celor care sunt absolvenţi a acestor cursuri de calificare profesională. Dau un exemplu: dacă se angajează în construcţii ar urma să beneficieze de acest pachet promoţional de integrare în muncă, care ar cuprinde pe de o parte echipamente de protecţie a muncii şi trusa de scule necesară pentru a-şi desfăşura activitatea. Dacă ar absolvi un curs de croitorie, la integrarea în muncă i se dă de asemenea trusa de scule cu care să îşi desfăşoare activitatea în câmpul muncii”, a menţionat Marcel Boloş.

Cea de-a treia măsură are în vedere subvenţionarea costului cu forţa de muncă pentru angajatorii care oferă locuri de muncă absolvenţilor acestor cursuri, potrivit ministrului Fondurilor Europene.

„A treia măsură este subvenţionarea costului cu forţa de muncă pentru angajator, pentru o perioadă de un an de zile, cu suma de 2.250 de lei pe lună. Asta ar însemna că cei care sunt angajaţi în câmpul muncii primesc această subvenţie în baza Legii 76 din 2002 pe perioada acestui an de zile pentru a sprijini, pe de altă parte, şi angajatorii care se integrează în acest demers pentru a sprijini populaţia afectată din zona Valea Jiului. (…) Angajatorul este cel care preia absolvenţii de cursuri şi îi angajează în câmpul muncii, subvenţia se acordă angajatorului, 2.250 de lei pentru fiecare angajat preluat ca absolvent de cursuri şi angajat în câmpul muncii pe perioada unui an de zile”, a subliniat Marcel Boloş.

Acesta a explicat că beneficiarii finanţării vor avea libertatea de a stabili ce cursuri profesionale să propună şomerilor.

„Nu am fixat o anumită tipologie a cursurilor, pentru a lăsa piaţa să-şi spună cuvântul, adică beneficiarii finanţării, organizatorii de cursuri, vor putea decide, în funcţie de nevoile pe care le au cei care vor participa la cursuri, să spună ce tip de cursuri vor organiza. Poate să fie curs de croitorie, curs în construcţii, curs de confecţionare a mobilei, toată tipologia cursurilor este flexibilă, tocmai pentru ca să existe posibilitatea de a merge spre nevoia reală pe care oamenii o au şi spre aptitudinile lor”, a adăugat ministrul Fondurilor Europene.

Cursurile vor putea debuta peste 4 luni, a estimat Marcel Boloş.

„Apelul de proiecte se va lansa începând de astăzi, urmează depunerea aplicaţiilor de finanţare, după încheierea contractelor de finanţare estimez că într-o perioadă de aproximativ 3-4 luni de zile să putem semna primele contracte de finanţare şi să înceapă efectiv cursurile. (…) Discutăm de 1.560 de şomeri care sunt participanţi la aceste cursuri şi am impus obligativitatea angajării a 30%, deci nu este un număr de locuri de muncă care să fie rupt de realitate şi care să nu fie în concordanţă cu capacitatea de a se integra în muncă”, a completat ministrul Fondurilor Europene.

