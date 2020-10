Băncile tradiționale trebuie să-și schimbe strategia pentru a face față (Studiu PwC)

Băncile tradiționale trebuie să reducă costurile cu 25-50% în următorii ani se arată în raportul PwC "Securing your tomorrow, today. The future of financial services", în condițiile în care în era post pandemie ponderea instituțiilor nefinanciare va crește.