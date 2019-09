Aurel Moldovan, avocatul familiei Alexandrei Măceşanu, se plânge că cererile pe care le-a înaintat către oamenii legii sunt blocate şi nu înţelege de ce durează atât de mult să fie soluţionate. El recunoaşte totuşi că este o anchetă grea şi trebuie ca toată lumea să aibă răbdare, potrivit dcnews.ro.

„Am depus două cereri, una de suplimentare a raportului de expertiză privind cele două rapoarte, ADN și antropologic. Am mai făcut o altă cerere, ca urmare a acestui fapt, pentru efectuarea unei noi expertize la INML. Nu avem niciun rezultat. Am stabilit că cele două rapoarte sunt conforme și am stabilit un număr de obiective pe care urmează să fie încuviințate de către organul de urmărire penală, în vederea aflării adevărului.

Nu am nicio suspiciune legată de anchetă, am spus că este una destul de grea, trebuie să avem răbdare, să se facă într-un mod elocvent. Nu știu de ce durează atât de mult, dar domnii procurori cred că au o strategie anume. Probabil desfășoară mai multe activități concomitent cu ceea ce au desemnat dânșii”, a declarat avocatul Aurel Moldovan la Antena 3.

El a mai precizat că, în cazul în care cele două cereri deja formulate nu vor fi admise, se va face şi o a treia.

„După cum bine știți, domnul Cumpănașu a anunțat că va solicita efectuarea unui raport de expertiză în America, la un laborator. Dar așteptăm să vedem dacă vor fi admise cele două cereri. În cazul în care nu vor fi admise, vom face o a treia cerere”, a mai spus avocatul familiei Măceșanu.

