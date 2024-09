Procesul lui Vlad Pascu, acuzat de provocarea unui accident mortal în stațiunea 2 Mai, continuă să fie marcat de amânări.

Judecătoarea a stabilit un nou termen pentru 18 octombrie, după ce, la ședința din 20 septembrie, a fost necesară o amânare din cauza lipsei expertizelor medico-legale solicitate de instanță cu trei luni în urmă.

Aceasta întârziere a fost cauzată de cerințe suplimentare pentru specializări care depășesc competențele Institutului Național de Medicină Legală (INML), potrivit avocatului familiei uneia dintre victime, Adrian Cuculis.

Părinții victimelor, deja împovărați de durere, au anticipat această decizie. Tatăl Robertei Dragomir, una dintre tinerele decedate în accident, a declarat că se aștepta la amânare și că își dorește ca procesul să se încheie cât mai repede, afirmând că situația îi afectează grav starea emoțională.

Într-o declarație similară, tatăl lui Sebastian Olariu, cealaltă victimă a accidentului, și-a exprimat frustrarea față de afirmațiile făcute de avocatul lui Vlad Pascu. Acesta a susținut în fața instanței că victimele consumaseră alcool înainte de accident, deși necropsia lui Sebastian a indicat un nivel zero de alcool în sânge.

„Cu nicio speranţă am venit. Am venit pentru că trebuia să venim. Ştiu sigur că se va amâna iarăşi că nu au ieşit expertizele. Am venit astăzi să dau faţă în faţă cu domnul Trandafir, avocatul domnului Pascu, şi să îi spun câteva cuvinte. A spus că copiii noştri erau îmbibaţi în alcool şi Sebi avea… la necropsie a ieşit zero alcool. Cum e posibil pentru nişte bani să îi arunce în mizerie pe aceşti copii care nu mai sunt, după ce suntem noi terminaţi mai aruncă şi ei nişte vorbe care ne termină definitiv”, le-a declarat bărbatul jurnaliştilor.