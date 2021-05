Avocata lui Liviu Dragnea reacționează dur după decizia magistraților: Este nelegală și neîntemeiată

După ce decizia de eliberare condiționată a lui Liviu Dragnea a fost amânată pentru ziua de joi, Flavia Teodosiu, avocata acestuia, a declarat că amânarea nu are niciun temei legal. Ea a mai spus că a decis să facă o solicitare în sensul amânării.

„În mod normal, după părerea mea, șansele sunt de 100%, având în vedere că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege, atât de legea română, cât și de legea europeană.

A participat la toate programele educative la care a fost lăsat. I-au spus că unele sunt sub pregătirea dânsului și atunci nu l-au lăsat să participe. S-a susținut că nu a participat la toate programele religioase. Ba da. Lăsând la o parte că este un om credincios, credeți-mă, a participat la toate programele religioase. Legea spune să ai un comportament corect, nu să fii superman”, a spus avocata lui Dragnea.

Reporterii i-au amintit avocatei că mâine se împlinesc doi ani de când Liviu Dragnea a fost încarcerat: „Da? Nici nu m-am gândit. Doamne ajută, ce să zic. Poate astrele și bunul Dumnezeu coboară și luminează mințile tuturor”, a spus Flavia Teodosiu.

Cei de la Tribunalul București au amânat pentru mâine decizia finală, informează Digi24.

Judecătoria Sectorului 5 a respins, la finalul lunii aprilie, cererea de eliberare condiționată a fostului lider PSD, ca fiind neîntemeiată.

Liviu Dragnea avea de partea sa, la data judecării pe fond, la Judecătoria Sectorului 5, avizul favorabil privind reabilitarea, acordat de Penitenciarul Rahova, unde ispășește pedeapsa, precum și decizia definitivă a magistraților, care i-au dat dreptate fostului președinte al PSD în dosarul în care a cerut recunoașterea a 49 de zile de muncă în perioadele 2 iulie 2020 – 15 septembrie 2020 şi 16 septembrie 2020 – 28 ianuarie 2021, cât timp dreptul la muncă i-ar fi fost încălcat.

Liviu Dragnea le-a declarat miercuri judecătorilor că a suportat “toate abuzurile în 9 luni de zile” şi nu înţelege de ce nu este eliberat condiţionat. El a mai adăugat că nu a avut nicio reacție violentă și a participat la toate cursurile care i-au fost propuse.

“Sunt o persoană care nu are un comportament jignitor, am suportat şi îndurat toate abuzurile în 9 luni de zile, muncă, hrană, sănătate, asistenţă juridică.

Nu am avut nicio reacţie violentă, am participat la toate cursurile pe care le-am cerut. Mi-au zis că sunt prizonierul propriei mele educaţii. Nu am înţeles de ce am fost adus aici şi nu înţeleg de ce nu beneficiez de eliberare condiţionată”, a spus, miercuri, Dragnea, în faţa judecătorilor.