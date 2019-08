Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, a făcut o serie de declarații, la ieșirea de la Tribunalul București,. Ea a spus că nu a susținut că alegerea Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD ar fi ilegală. Cu toate acestea, ea nu a vrut să dea mai multe detalii despre sesizarea fostului președinte PSD, care vizează deciziile luate la Congres.

„Nu am de unde să știu (dacă Liviu Dragnea va avea câștig de cauză -n.r.). Nu asta am susținut (că ar fi ilegală alegerea Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD -n.r.) și nici nu am ce să susțin aici, la dumneavoastră. (Liviu Dragnea -n.r.) așa a făcut, așa a considerat. Nu am un mandat să fac declarații”, a declarat avocata lui Liviu Dragnea.

Avocata a refuzat să explice dacă sesizarea depusă de Liviu Dragnea vizează alegerea noii conduceri PSD sau altceva.

