Avertisment sumbru: ce plan are Liviu Dragnea cu BNR. Se anunță un cutremur în lumea bancilor

,,Dragnea subordonează politic BNR! În primul rând trebuie să nu uitam : PSD+ALDE mint , mint, mint. De doi ani de zile spun că nu introduc taxe şi de doi ani de zile introduc taxe şi accize. Dar fac mai mult de atât. Acum dau asaltul final la BNR!

Taxa pe activele financiare ale bancilor are un singur scop- să subordoneze politic BNR! Dragnea, Valcov, Teodorovici nu ţintesc sistemul bancar. Ei vor să pună botniţă BNR. Puteau foarte uşor să taxeze activele. Dar au legat taxa de nivelul ROBOR cu un scop clar. Cei trei analfabeţi economici vor să anuleze deciziile de politică monetară.

BNR are trei dobanzi cu care lucrează: rata de depozit = 1.5% < rata de politică monetară =2.5% < rata lombard 3.5%.Plafonul impus de PSD+ALDE pentru ROBOR este de 2%. Sub nivelul dobânzii de politică monetară. Nu intru aici în detalii. Cei trei analfabeţi economici cred că plafonând ROBOR la 2%, nu va conta cât va creşte dobânda de politică monetară în viitor. Și mai simplu, vor să bage sub preş dezastrul din economie. Eu nu cred că sunt atat de proşti încât să nu ştie că nu poţi să controlezi piaţa. Încerci să controlezi o piaţă reglementată şi apare alta nereglementata.

Ținta este independenţa BNR. Iar în aceste zile asistăm la al doilea val dintr-un plan pus la punct înca din 2016 de subordonare politică a BNR!”, a scris, luni, Florin Cîţu, senator din partea PNL, pe pagina sa de Facebook.