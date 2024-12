Lucrările la viitoarea autostradă Sibiu-Pitești avansează rapid. Ministerul Transporturilor a emis autorizația pentru cel mai lung tunel care va fi construit în România. Tunelul Poiana, care va avea o lungime de 1,7 kilometri, va fi construit pe lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Pitești, între Tigveni și Cornetu, în cadrul unei secțiuni de 37 de kilometri. Săpăturile vor începe în primăvara anului viitor, iar constructorul va folosi două utilaje TBM pentru excavații. Tunelul va fi format din două galerii, fiecare având câte două benzi pe sens.

Până în 2027, lotul 3 Tigveni – Cornetu ar trebui să fie complet finalizat, însă autoritățile promit deschiderea porțiunii până la Curtea de Argeș în primăvara anului viitor. Deja a fost deschisă o bucată între Bascov și Mănicești, iar alți 14 kilometri sunt în lucru. Astfel, primăvara ar putea aduce o legătură completă între Capitală și Curtea de Argeș pe autostradă.

Un alt proiect important pentru România în anul 2025 este deschiderea ultimului lot al inelului sudic de pe Autostrada A zero, care va înconjura Capitala. Cei 18 kilometri de drum de mare viteză, între Bragadiru și Joița, vor conecta Autostrada București-Pitești (A1) cu Autostrada A2 spre mare. Pe A zero, se preconizează deschiderea a încă 10 kilometri între Afumați și Glina, asigurând o legătură suplimentară cu Autostrada București-Constanța.

Totodată, anul 2025 ar putea aduce noi progrese și în zona Moldovei. Autoritățile promit deschiderea a două porțiuni de autostradă între Ploiești și Buzău, de 42 de kilometri, iar în toamnă, între Focșani și Pașcani. Aceasta va fi prima legătură de mare viteză între Muntenia și Moldova.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a subliniat: „Până la final anului 2028, să putem să avem o medie de 200 de kilometri de autostradă si drum expres – dat în circulație an de an. Anul acesta a reusit să se dea 200 de kilometri – anul viitor anticipez următorul lucru – că vor putea fi dati in circulație intre 200 si 300 avand in vedere stadiul diverselor tronsoane de autostradă și faptul că mare parte din aceste tronsoane pot fi finalizate cu succes anul viitor.”