Autoritățile sunt în stare de alertă din cauza epidemiei de coronavirus, ce a provocat ravagii la nivel internațional. Mai exact bilanțul arată că s-au confirmat peste 80.000 de cazuri și peste 2.000 de decese, la nivel mondial.

Astfel, pentru a împiedica o posibilă pandemie, în România, autoritățile competente iau măsuri radicale. Cei care au nu vor să se supună măsurilor vor avea de suferit, din punct de vedere legal.

Așa că, până în prezent, s-au deschis cinci dosare penale pentru românii care au mințit. Cei care nu au vrut să se supună măsurilor luate de autorități li s-a făcut dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Ce dosare pensale s-au deschis din cauza coronavirusului?

• Un dosar penal pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 Cod penal;

• Un dosar penal pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălcești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 Cod penal;

• Un dosar penal pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 Cod penal;

• Un dosar penal pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 Cod penal, în care la data de 27 februarie 2020 s-a dispus schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de fals în declaraţii, prev. de art. 326 Cod penal;

• Un dosar penal pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu, prev. de art. 298 alin. 1 Cod penal.

De asemenea, Judecătoria Piatra Neamț a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 1 Cod penal, care a fost clasat, prin ordonanță, la data de 28 februarie 2020, în temeiul art. 16 lit. a din Codul de procedură penală.

