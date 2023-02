Presupusa strategie a autorităților din SUA constă în izolarea sistemului financiar tradițional de piața crypto, bazându-se pe „mai

multe agenții pentru a descuraja băncile să aibă de-a face cu firmele cripto”, declară Nic Carter, co -fondator al firmei de risc Castle Island și al firmei de cripto-intelligence Coin Metrics, scrie Cointelegraph.com.

Una spun și alta fac: ”În realitate, nu sunt liberi să facă asta”

Afirmațiile sale se bazează pe discuțiile pe care le-a avut cu directorii unor bănci, inclusiv bănci cripto și tradiționale.

„Aceștia mi-au spus că se confruntă cu presiuni imense din partea Fed și a FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation). Mi-au spus că nu pot deschide conturi bancare nicăieri pentru noile startup-uri.”

Potrivit lui Carter, ”autoritățile de reglementare amenință și chiar agresează conducerea băncilor în culise, apoi publică „îndrumări”, pretinzând că băncile sunt încă libere să folosească criptomonede sau să ofere servicii clienților crypto. În realitate, nu sunt liberi să facă asta, sub nicio formă”.

Riscurile asociate cu industria criptoactivelor nu pot migra în sistemul bancar

FDIC și Fed consideră că este important ca riscurile asociate cu industria criptoactivelor care nu pot fi atenuate sau controlate să nu migreze în sistemul bancar. Cu toate acestea, băncilor li s-a spus că au, în continuare, dreptul de a furniza clienților lor servicii legate de aceste active.

O declarație comună publicată la ianuarie de Fed, FDIC și Office of Controller of the Currency avertizează cu privire la

riscurile pe care și le asumă băncile care se implică în cripto și le încurajează să se abțină de la acest lucru din cauza „ lipsei siguranței și a temerilor privind soliditatea”. În paralel, gigantul Binance a anunțat că va procesa doar tranzacții în dolari, de peste 100.000 dolari, datorită unei noi politici Signature Bank.

Signature Bank și-a anunțat planurile de a reduce serviciile crypto

În decembrie 2022, Signature Bank și-a anunțat planurile de a reduce serviciile crypto, de a returna fonduri și a închide conturile clienților. Banca a împrumutat aproape 10 miliarde de dolari de la Sistemul Federal de Credite pentru locuințe din SUA, în ultimul trimestru al anului 2022, din cauza problemelor de lichiditate legate de bear market și de prăbușirea platformei cripto FTX.

”Există o îngrijorare deosebită legată de schimburile cripto și intermediarii afiliați care operează în afara Statelor Unite, deoarece alegerea jurisdicției lor se concentrează mai ales pe maximizarea profitului, de obicei în detrimentul clientului”, a declarat Aaron Kaplan, co-CEO al blockchain-ului fintech Prometheum.