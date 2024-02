Autonomia Ținutului Secuiesc. Izsak Balazs, președintele Consiliului Național Secuiesc (CNS), a declarat, vineri, că Ziua Libertății Secuilor va fi sărbătorită pe 10 martie la Târgu Mureș.

Evenimentul va fi celebrat printr-un marș al secuilor prin Târgu Mureș. Asta nu este tot: marșul va fi urmat de depunerea unei petiții la Prefectură. Prin aceasta, secuii vor cere autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc.

CNS anunță că secuii vor continua aceste demersuri, indiferent de modul în care vor fi primite ele.

„Petiţia nu este încă formulată, dar este un model clasic. Secuii nu renunţă la autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc, asta cer constant, dar petiţia are şi o parte care se leagă de actualităţile politice.

Președintele CNS și-a exprimat indignarea față de desfășurarea ședinței comisiei de avizare a evenimentelor publice din Târgu Mureș. Aceasta a avut loc vineri, 23 februarie. Președintele a afirmat că organizatorii manifestării au fost evacuați la sugestia unui șef al Jandarmeriei.

Izsak Balazs susține că în acest an secuii nu au fost lăsați să participe la această ședință. Șeful CNS dă vina pentru toată situația pe primar. Balazs declară că acest lucru nu s-a mai întâmplat de trei decenii.

„În anii trecuţi, întotdeauna am primit înştiinţare scrisă ce se va întruni comisia de avizare şi să participăm. (…) Astăzi, însă, am aflat că nu avem voie să participăm, deşi suntem organizatori.

În ultimii 30 de ani am participat ca invitaţi, pentru că legea prevede că anumite elemente ale adunării publice pot să fie modificate de comisia de avizare, dar numai cu acordul organizatorilor.

Dar noi nu am fost acolo, fiindcă nu ne-au lăsat. (…) Am intrat în sală să vorbesc cu domnul primar şi mi s-a comunicat că nu am voie să particip la şedinţă. (…)

Am solicitat să mi se răspundă asta în scris, dar domnul primar a plasat întrebarea mea domnului colonel Filipaş, şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mureş, şi el a decis că eu nu am voie să intru.

Şi asta cu toate că, potrivit legii, comisia de avizare este prezidată de primar, primarul este şeful, el decide. Astăzi am văzut ceva ce n-am văzut până acum, în ultimii 30 de ani”, a spus Balazs.