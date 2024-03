Autonomia Ținutului Secuiesc. Participanții la evenimentele dedicate Zilei Libertății Secuilor, desfășurate în preajma Monumentului Secuilor Martiri din Târgu Mureș, au aprobat duminică o petiție trimisă autorităților statale.

Ei cer Guvernului și Parlamentului României acordarea autonomiei teritoriale pentru regiunea cunoscută sub numele de „Ținutul Secuiesc”, respectând traseul legal și principiile democrației.

Petiția, salutată cu entuziasm și aplauze, a fost înmânată la Instituția Prefectului – Județul Mureș, după ce persoanele prezente la ceremonia de comemorare de la Monumentul Secuilor Martiri au demarat o procesiune către centrul orașului.

Conform celor care au semnat petiția, autonomia reprezintă dreptul și capacitatea efectivă a majorității autohtone din regiunea istorică de a exercita prerogativele de autoadministrare și unele atribuții de drept public, în vederea soluționării, sub responsabilitatea sa și în interesul întregii comunități, a unei părți semnificative a problemelor de interes public, respectând principiul subsidiarității.

În plus, petiția subliniază faptul că la momentul aderării României la Consiliul Europei, țara s-a angajat să respecte și să implementeze recomandarea 1201/1993, transformând astfel acest angajament într-o obligație.

De asemenea, Hotărârea 1334/2003 recomandă adoptarea unui sistem instituțional de autonomie teritorială pentru prevenirea și ameliorarea conflictelor interne, conform prevederilor acesteia.

De asemenea, s-a cerut Guvernului să inițieze discuții cu reprezentanții legitimi ai comunității secuiești, inclusiv Consiliul Național Secuiesc și autoritățile locale din regiune, în vederea stabilirii statutului Ținutului Secuiesc. Totodată, s-a solicitat ca România să adopte legislația corespunzătoare înainte de aderarea la zona Schengen.

Președintele Consiliului Național Secuiesc, Izsák Balázs, a subliniat că aspectul cel mai semnificativ al acestei manifestări este determinarea continuă a secuilor.

„Am avut o lege, un statut al autonomiei care nu de mult a fost refuzat în regim de urgenţă în Parlament – pentru mine refuzul în regim de urgenţă e o noutate, dar legislaţia, forul legislativ din Bucureşti este original. Refuzul nu însemnează sfârşitul mişcării autonomiste.

Depunem statutul de autonomie, orice ar spune, oriunde l-ar arunca de pe masa, urmează 10 martie unde oamenii vor da o replica. Am fost în jur de 1.000-1.500 (sau circa 500, potrivit forţelor de ordine – n.r.), cam atât ca şi anul trecut, eu consider că am fost suficienţi”, a precizat Izsak Balazs.