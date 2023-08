Așadar, Claudiu Târziu a sunbliniat că formațiunea sa este „în mod categoric” împotriva noilor măsuri fiscale, deoarece acestea ar face mai mult rău, decât bine.

Claudiu Târziu spune că PSD nu este în stare să producă plusvaloare

„Am fi împotrivă în mod categoric pentru că nu este decât încă un par la un car de oale, adică stricăm şi ceea ce mai merge. Lovim şi în acele domenii care produc încă şi produc bine, cum ar fi IT, construcţii, agricultură, dar le facem viaţa grea tuturor românilor, nu numai celor care lucrează în cele trei domenii pe care le-am spus.

De altfel, nu este nicio surpriză, pentru că PSD aşa obişnuieşte, să încerce să împartă sărăcia, nu este în stare să producă plusvaloare, nu este în stare să aducă bani în plus, ci ştie să îi toace foarte bine”, a declarat Claudiu Târziu la Prima News.

Liderul AUR îi critică dur pe social-democrați

De asemenea, Claudiu Târziu a susținut că PSD „se preface că reformează aparatul de stat” doar „ca să aibă un pretext pentru a lovi în mediul privat care ţine tot statul ăsta în picioare”.

„Este una dintre cele mai proaste măsuri pe care ar putea să o ia un guvern, mai ales într-o situaţie de criză. (…) Noi am spus ce am face prin programul de guvernare pe care l-am propus încă de acum două luni şi anume am încuraja munca, dar nu poţi să încurajezi munca suprataxând-o.

De asemenea, am folosi mai cu cap şi în beneficiul românilor resursele naturale ale României care astăzi nu sunt folosite de noi şi pentru noi”, a mai spus Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu avertizează că România poate fi din nou ţară exportatoare de forţă de muncă

Acesta a spus și că România va fi din nou ţară exportatoare de forţă de muncă în domeniul construcţiilor, în cazul în care se majorează taxele.

Claudiu Târziu a subliniat și că nu este de acord nici cu majorarea taxării în domeniul IT, deoarece „se va muta afacerea din România” dacă „le dai în cap”.