Au spus adevărul despre PENSII! Șapte milioane de oameni sunt vizați

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) îi răspunde lui Darius Vâlcov, strategul PSD, informând-ul că administratorii de pensii private nu sunt în niciun caz SRL-uri şi nici nu percep comisioane prea mari, raportat la alte ţări din Europa.

"Comisioanele percepute de administratorii Pilonului II din România sunt semnificativ mai mici decât cele percepute de sistemele similare din alte state, precum şi de alte sisteme de economisire. Studiul "Update of IOPS Work on Fees and Charges" realizat de IOPS (organizaţia ce grupează toate instituţiile de supraveghere a sistemelor de pensii private şi asigurări din statele lumii) în 2014 a arătat că valoarea totală a comisioanelor percepute de administratorii fondurilor de pensii este cu 25% (un sfert) mai mică decât media celorlalte 42 de sisteme similare de economisire din statele membre IOPS.", transmite APAPR.

Darius Vâlcov, formal consilier al premierului Viorica Dăncile, dar, în practică principal artizan al măsurilor economice luate de PSD, a spus despre fondurile de pensii că sunt "nişte SRL-uri care percep comisioane de 1,5 miliarde de euro din cele 10 miliarde de euro pe care le administrează".

Revista Capital a arătat, în premieră, că ponderea comisioanelor încasate de administratorii privaţi a fost, per ansamblul celor 10 ani de exstenţă a pensiilor private, circa jumătate din randamentul pe care fondurile le-au obţinut prin plasarea banilor. În plus, ponderea comisioanelor în totalul activului a scăzut an de an, ca urmare a creşterii sumelor din conturi.

Pe de altă parte, APAPR aminteşte că administratorii sunt firme cu capital social minim de 4 milioane de euro, suprevegheate de ASF, deci nu pot fi asmiliate în cniun caz unor SRL-uri.

APAPR spune că este îngrijorată de declaraţiile lui Vâlcov, care a acuzat voalat administratorii că au investit în acţiuniele RCS-RDS doar pentru a obţine expunere mediatică pozitivă pe canalele media ale grupului.

"Astfel, ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu afirmaţiile negative făcute de domnia sa referitoare la performanţa viitoare a unei companii listate, fapt ce poate influenţa în mod nemeritat evoluţia acesteia doar prin emoţia creată în spaţiul public. O astfel de abordare nu contribuie la un dialog profesionist despre piaţa de capital sau despre rezultatele sistemului de pensii private din România. APAPR reiterează faptul că Pilonul II de pensii private obligatorii din România este unul solid, transparent, eficient reglementat şi profitabil pentru participanţi. Performanţa Pilonului II din România a fost remarcată de instituţii internaţionale prestigioase: Banca Mondială, FMI, OECD, BERD, Comisia Europeană, BetterFinance. APAPR va continua să comunice şi să informeze pe toţi cei interesaţi să evalueze în mod corect performanţa actuală a sistemului de pensii private.", au punctat cei de la APAPR.