Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a precizat marți seară că s-au făcut toate eforturile, atât la nivelul ministerului, cât și la ANPIS – Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială și la Poșta Română ca toți beneficiarii care au optat pentru plata în numerar a prestațiilor sociale să le primească înainte de Crăciun.

Cine nu și-a primit banii

Totuși, sub 1% din beneficiari nu au fost găsiți acasă, urmând ca aceste prestații sociale să fie achitate în data de 30 decembrie, a arătat Alexandru, într-o postare pe Facebook.

”Prestațiile sociale au ajuns și la beneficiarii care au optat pentru a le primi în cash. Au ajuns înainte de Crăciun!

Sărbători pentru toată lumea

Nici nu vă puteți imagina cât mă bucură această ultimă informare solicitată Poștei Române. Am făcut tot posibilul, cu sprijinul lui Alin Ignat și al echipei ANPIS, ca fondurile să fie transferate Poștei cât mai devreme în această lună ca să le poată distribui înainte de sărbători. Sunt sărbători pentru toți! Așa am gândit și am acționat”, a scris ministrul pe internet.

”Sub 1% beneficiari nu au fost găsiți acasă, urmând ca aceste prestații sociale să fie achitate în 30.12.

Un nou director la Poștă

Poșta este, de scurtă vreme, în coordonarea unui nou Director, Horia Grigorescu, un tânăr coleg care se implică cu toată forța”, a precizat Violeta Alexandru

”Așadar, zi de lucru încheiată! Poți face bine dintr-o funcție publică și pentru mine contează!

Crăciun Fericit tuturor! Vă trimit un gând bun!”, a scris în concluzie Ministrul Muncii.

