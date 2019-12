Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, explică de ce românilor cu studii superioare nu le-a fost majorat salariul minim. Ea susține că este vorba despre o decizie pragmatică, care vine în urma unei analize.

„Cum am ajuns la aceste sume? Vă asigur că nu „din pix”, pe calcule electorale, cum s-a tot făcut. Creşterea a fost decisă la finalul unei susţinute activităţi de analiză făcută într-un timp scurt, dar cu seriozitate. Am vrut să nu se mai ia decizii de creştere fără analiza impactului. Aşa că, în primele zile după preluarea guvernării, am făcut rapid un grup de lucru: Cancelaria Prim-Ministrului, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor Publice şi s-a muncit ca să se livreze rezultate cât de repede posibil. Timp în care ne-am consultat cu toţi partenerii, cei prevăzuţi de lege dar, de fapt, cu oricine a fost interesat şi a dorit să îşi exprime un punct de vedere. Toate sub presiunea timpului – ne-am dorit să fim şi eficienţi, dar şi respectuoşi cu angajatorii care urmăreau subiectul. Oameni care aveau nevoie să ştie care este decizia finală pentru a-şi putea adapta bugetele de salarii pe 2020. Eu spun că am atins ceea ce ne-am propus”, a scris, pe Facebook, Violeta Alexandru.

Amintim că Guvernul a anunțat recent că salariul minim va crește, din 2020, la 2.230 de lei brut, de la 2.080 de lei, însă în cazul salariului pentru cei cu facultate valoarea rămâne pe loc, la 2.350 de lei.

