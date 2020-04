„Voi sustine ferm politicile clasice, politica de coeziune si agricultura nu isi pierd relevanta in contextul acesta complicat. Acestea trebuie sa ramana politici esentiale in bugetul UE pentru reducerea decalajului dintre regiuni.

Doresc sa subliniez ca prin masurile luate la nivel European a fost deja mobilizata o suma de peste 1,5 miliarde de euro din actualul buget multi-anual al UE:

750 de milioane de euro sunt fonduri pentru IMM-urile afectate de criza;

350 de milioane pentru achizitia de echipamente medicale;

300 de milioane pentru somajul tehnic;

120 de milioane stimulente de risc pentru medici;

30 de milioane de euro pentru sustinerea asistentilor sociali.

Aceste fonduri sunt disponibile acum si vor fi folosite de guvernul Orban.

Solidaritate si unitate sunt indispensabile si trebuie sa prevaleze in detrimentul altor abordari care creaza brese si falii. Noi, in marea familie europeana, trebuie sa trecem peste orice bariere artificiale in aceste momente extrem de dificile”, a declarat președintele Klaus Iohannis.