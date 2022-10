Au murit pe loc! Tragedia care a îndoliat toată ţara. S-au adunat cu toţii să le spună adio

Shauna Flanagan Garwe și tatăl ei, Robert Garwe, se numără printre cele 10 persoane care și-au pierdut viața în tragedia care a avut loc vineri, 7 octombrie, la o benzinărie din localitatea Creeslough. Aceștia stăteau la coadă pentru a cumpăra un tort de ziua mamei sale când s-a produs explozia.

Fetiţa de 5 ani şi tatăl ei au fost înmormântaţi astăzi, 15 octombrie, iar o mare de oameni s-a adunat să-i conducă pe ultimul drum.

„Serviciile de urgență ne-au spus că Shauna și Robert au fost găsiți cu brațele lui Robert în jurul lui Shauna”, a declarat Killian Flanagan, unchiul lui Shauna.”A fost înfășurată în grija tatălui ei, în îmbrățișarea tatălui ei, și îl rog pe Dumnezeu ca asta să rămână și acum, iar el să o țină în siguranță oriunde s-ar afla.”

Robert Garwe, în vârstă de 50 de ani și originar din Zimbabwe, lucra în construcții și anterior locuia în Dublin.

„Toată lumea o cunoștea pe Shauna și toată lumea o iubea pe Shauna, era tot timpul în oraș cu tatăl ei, le plăcea compania celuilalt”, a continuat Killian Flanagan.

„Shauna a venit la școală în urmă cu câteva săptămâni, în vârstă de cinci ani, cea mai fermecătoare și frumoasă fată. Îți poți imagina cel mai neastâmpărat, cel mai adorabil copil de cinci ani, gândește-te la asta și înmulțește-o cu doi – asta era Shauna.”

