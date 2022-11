Schimb de rachete între Coreea de Sud și Nord! Seulul amenință cu un răspuns sever la orice provocare

Armata sud-coreeană a reacționat după ce Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune, care a aterizat miercuri la mai puțin de 60 de kilometri de coasta Coreei de Sud.

Racheta a aterizat în afara apelor teritoriale ale Coreei de Sud, dar la sud de Linia de Limită Nordică (NLL), o frontieră maritimă disputată de cele două țări. Președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a numit incidentul un „act efectiv de invadare teritorială„.

A fost prima dată când o rachetă utilizată într-un test aterizează atât de aproape de Coreea de Sud, conform informațiilor transmise de reuters.com

Astfel, au fost trase trei rachete aer-sol de precizie în apele „din apropierea liniei de demarcație a Nordului, la o distanță corespunzătoare zonei în care a lovit racheta nord-coreeană”.

Prin această acțiune, Seulul vrea să arată că va răspunde cu severitate la orice provocare.

A fost cea de-a 29-a lansare a Coreei de Nord din acest an

De asemenea, Statul Major Întrunit (JCS) al Coreei de Sud a subliniat că aceste lansări marchează prima dată când o rachetă balistică nord-coreeană cade în apropierea apelor teritoriale ale Coreei de Sud, la sud de linia de demarcație nordică.

Conform unei numărători realizate de CNN, aceasta a fost cea de-a 29-a lansare a Coreei de Nord din acest an.

Totodată, testele cu rachete au declanșat o alertă de raid aerian în insula Ulleungdo din Coreea de Sud, situată la aproximativ 120 de kilometri la est de Peninsula Coreeană.

„Am auzit sirena în jurul orei 8:55 și toți cei din clădire am coborât în locul de evacuare din subsol. Am rămas acolo până la ora 9:15, după ce am auzit că proiectilul a căzut în largul mării”, a declarat un oficial din comitatul Ulleung, potrivit sursei menționate.

Trebuie menționat că lansările au avut loc la doar câteva ore după ce Phenianul a cerut SUA și Coreei de Sud să înceteze exercițiile militare comune, susținând că astfel de „imprudență militară și provocare nu mai pot fi tolerate”.

Amintim că secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, urmează să se întâlnească joi, la Pentagon, cu omologul său sud-coreean Lee Jong-sup. Experții în domeniu susțin că liderul nord-coreean Kim Jong Un ar putea trimite un mesaj prin prezentarea deliberată a arsenalului naţiunii într-o perioadă de conflict global accentuat.