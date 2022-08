Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au urcat aproape de niveluri record. Același lucru se petrece și în Asia. Aceasta este cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii intensificând concurenţa pentru asigurarea livrărilor. Scăderea producției pe hidro și nuclear, secetei, a dus la creșterea cererii de gaze.

În locul unde se stabilesc preţurile de referinţă pentru gazul natural în Europa, joi dimineaţă, la hub-ul TTF de la Amsterdam, cotaţiile au urcat cu peste 6%. Cifra a ajuns la aproape 316 euro pentru un Megawatt oră (MWh). Trebuie spus că miercuri s-a înregistrat un avans de 13%.

În primăvară, la hub-ul TTF de la Amsterdam, cotaţiile au atins nivelul record de aproape 335 de euro pentru un Megawatt oră (MWh).

Cotaţiile futures pentru gazele naturale lichefiate (GNL) din Asia au urcat cu 18%, aproape de un nivel record, potrivit Reuters.

În ultimele săptămâni, piaţa s-a înăsprit şi mai mult, deoarece vremea extrem de călduroasă şi uscată a întrerupt transportul combustibilului pe fluvii şi a limitat producţia de energie hidro şi nucleară. Ca rezultat, cererea pentru gaze naturale este în creştere, într-un moment în care livrările din Rusia sunt în scădere.

Preţurile la gaze sunt de peste zece ori mai ridicate

În Europa, preţurile la gaze sunt de peste zece ori mai ridicate decât media din această perioadă a anului, destabilizând economiile, subminând euro şi sporind presiunile asupra politicienilor pentru a atenua impactul inflaţiei ridicate. Perturbările din aprovizionare s-au intensificat săptămâna aceasta, sporind concurenţa cu Asia pentru asigurarea livrărilor.

Aprovizionarea cu gaze ruseşti rămâne la un nivel redus, iar în septembrie sunt aşteptate fluxuri mai scăzute din Norvegia, din cauza lucrărilor de mentenanţă.

„Pur şi simplu Europa nu are acces la livrări alternative, pentru a compensa declinul aprovizionării cu gaze ruseşti. Gazele naturale lichefiate au ajutat la umplerea depozitelor europene de gaze”, a apreciat Samantha Dart, director în cadrul Goldman Sachs Group Inc. În ultimul an, preţul ridicat a forţat deja închiderea a aproximativ jumătate din topitoriile de zinc şi aluminiu din Europa, dar şi mai multe se pregătesc de închidere.

Trebuie amintit că Occidentul a acuzat, în mod repetat Rusia că restricţionează aprovizionarea cu energie pentru a creşte preţurile, ca răzbunare pentru sancţiunile impuse după invadarea Ucrainei de către Moscova, pe care Kremlinul o numeşte o operaţiune militară specială. Rusia a negat acest lucru, dând vina pe sancţiunile occidentale şi diverse probleme tehnice.