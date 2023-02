Anunțul a fost făcut de către preşedinţia suedeză a UE. Pachetul include restricţii la export pentru bunurile cu dublă utilizare, precum şi măsuri împotriva entităţilor care susţin războiul, care răspândesc propaganda sau care livrează drone folosite de Rusia.

„Împreună, statele membre ale UE au impus cele mai puternice şi mai extinse sancţiuni de până acum pentru a ajuta Ucraina să câştige războiul”, a anunţat pe Twitter preşedinţia Consiliului UE.

It’s one year since Russia’s brutal and illegal invasion of Ukraine.

Today, the EU approved the 10th package of Russian sanctions.

The package includes e.g.:

– Tighter export restrictions regarding dual-use and technology

