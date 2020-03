Canabidiolul(CBD), unul dintre jucătorii principali ai plantei de Canabis, și-a ocupat, de ceva vreme, binemeritatul loc pe lista substanțelor cu efect terapeutic. Fie sub formă de ulei, capsule, pudra, creme, CBD-ul a început să-și poarte coroana beneficității în ceea ce privește sănătatea, în jurul său gravitând sute de cercertări științifice.

Pe piața din România există acces la CBD sub formă de ulei, capsule, pudra, creme Și, mai mult de atât, un grup de antreprenori români vine cu ceva nou pe piață: prima țigară electronică cu extract de CBD.

Menționăm faptul că produsele pe baza de CBD fac parte dintr-o categorie diferita de marijuana medicinala, care provine din soiuri de cannabis cu concentrații mari de tetrahidrocannabinol.

Ce este CBD?

CBD ul, abrevierea pentru Canabidiol, este un compus chimic extras din cânepa plantelor de Canabis. Este o substanță naturală cunoscută pentru beneficiile sale asupra sănătății organismului și proprietăților sale terapeutice.

Trebuie menționat faptul că, spre deosebire de delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), care este principalul ingredient activ din marijuana, CBD nu este psihoactiv.

Deci, CBD nu induce senzația de ”high”?

Nu! În planta de Canabis se găsesc peste 100 de canabinoizi, dintre care doi sunt jucători principali: CBD și THC. “CBD-ul este ingredientul non-psihoactiv al plantei, deci asta înseamnă că nu că veți simți euforici”, spune Junella Chin, DO, medic osteopat și expert în canabis medical pentru CanabisMD. “Nu vă veți simți sedat în niciun fel”, subliniază aceasta.

Mai exact, canabidiolul nu alterează conștiința și percepția persoanei care-l consumă, ci, dimpotrivă, s-a constatat că are efecte pozitive semnificative asupra organismului, fiind un potențial remediu pentru un spectru larg de afecțiuni.

Substanța chimică psihoactivă, cu efecte asupra creierului, care induce senzația de “high”, este delta-9 tetrahydrocanabinol (THC). Spre deosebire de THC, CBD-ul nu are nici un nivel de toxicitate cunoscut și nu este capabil să provoace supradoze.

Cum acționează canabinoizii asupra organismului

Canabinoizii, potrivit studiilor efectuate până în prezent, au un “modus operandi” care se fundamentează în sistemul endocanabinoid de care organismul nostru dispune în mod natural. Sistemul endocanobinoit este o rețea formată din endocanabinoizi, un tip de neurotransmițători (canabinoide produse natural de către creier), care se atașează la receptorii canabinoizi, prezenți în sistemul nervos central si periferic al tuturor animalelor, inclusiv al omului.

Acest sistem se află în strânsă legătura cu homeostazia organismului, care este proprietatea organismului de a-și menține constantele interne între niște limite clare, deosebit de importante pentru supraviețuire. Ca de exemplu temperatura corporală, pH-ul sangvin sau tensiunea arterială. Astfel, receptorii canabinoizi primesc semnale cu privire la schimbările care au loc la nivelul organismului și intervin în procesul de menținere a homeostaziei, esențială vieții.

Cercetatorii au identificat, până în prezent, doi receptori canabinoizi principali: CB1 si CB2. Primul îl regăsim cu precadere în sistemul nervos central, mai ales în creier, iar al doilea este localizat la nivelul sistemul imunitar, tesuturi și organe.

Cum influențează CBD-ul starea de bine a organismului?



CBD-ul joacă rol de stimulent cu acțiune endogenă. El stimulează ECS să producă endocanobinoizi în organism. Așadar, CBD-ul adată ajuns în organism se împrietenește cu ECS, ajutându-l să performeze, lucru ce are reverberație în stare de bine a organismului.

Care sunt efectele CBD-ului asupra organismului?

S-au realizat numeroase studii cu privire la proprietățile terapeutice ale CBD-ului. Printre proprietatile verificate se numără combaterea stresului și anxietatii și asigurarea unui somn mai profund și odihnitor.

În prezent, 35% din populația lumii se confruntă cu una sau mai multe forme de anxietate. Iar, pe lista modalităților populare de a ține anxietatea sub control apare și CBD. Acesta este cunoscut pentru producerea relaxării, reducerea inflamației, asigurarea funcționării corespunzătoare a intestinelor și a stomacului nostru și modularea durerii.

Datorită proprietăților sale antiinflamatorii și neuroprotectoare, CBD a fost studiat pentru a fi utilizat într-o serie de afecțiuni, precum epilepsie, fiind aprobat pentru tratarea anumitor tipuri de afecțiuni, bolile inflamatorii, cancerul, tulburările psihiatrice și bolile neurodegenerative.

În 2017, OMS a publicat un raport în care a arătat faptul că autoritățile medicale și guvernul sunt mulțumite de beneficiile canabidiolului și aria sa de aplicabilitate în domeniul medical.

