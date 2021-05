Deşi până în prezent există informaţii contradictorii cu privire la administrarea unei a treia doze de vaccin împotriva COVID-19, iată că Marea Britanie va permite acest lucru, pentru orice persoană în vârstă de peste 50 de ani.

Se doreşte eliminarea riscului de infectare pentru cei de peste 50 de ani până la Crăciun

Informaţia publicată în cotidianul The Times vorbeşte despre administrarea celei de-a treia doze pentru aceste persoane în toamna acestui an. Totul are loc în cadrul eforturilor depuse de autorităţile de la Londra pentru a elimina complet riscul de infectare cu SARS-CoV-2 pentru această categorie de populaţie înainte de Crăciun, scrie Reuters.

Chris Whitty, directorul medical pentru Anglia, supraveghează deja, în acest moment, studii care vizează două opţiuni.

Cele două variante luate în calcul

Primul studiu se bazează pe vaccinuri special modificate pentru a combate noile variante ale virusului SARS-CoV-2. Cea de-a doua variantă luată în calcul constă în administrarea celei de-a treia doze pentru versiunile actuale ale celor trei vaccinuri administrate în prezent în Marea Britanie: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford şi Moderna, scriu jurnaliştii The Times.

Mai bine de 34,6 milioane de britanici au fost deja vaccinaţi cu cel puţin o doză a unui ser împotriva COVID-19, arată statisticile Guvernului condus de Boris Johnson, publicate marţi.

Contracte semnate cu opt producători pentru 510 milioane de doze

Marea Britanie, care are o populaţie de 67 de milioane de locuitori, a semnat contracte de achiziţie pentru 510 milioane de doze cu opt producători de vaccinuri anti-COVID-19, iar unele dintre aceste seruri se află încă în etapa de dezvoltare.

Matt Hancock, ministrul britanic al Sănătăţii, spunea, săptămâna trecută, că Regatul Unit va cumpăra 60 de milioane de doze suplimentare de vaccin Pfizer-BioNTech, în virtutea unui contract care va asigura Marii Britanii un stoc de peste două ori mai mare cu acest vaccin înainte de campania din toamna acestui an ce prevede administrarea dozei de “supra-rapel”.

Marea Britanie a comandat în total 100 de milioane de doze de vaccin Pfizer-BioNTech, unul dintre cele trei seruri anti-COVID-19 administrate în această ţară.

Sursă foto: Dreamstime