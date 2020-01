“Guvernul României care face parte din Partidul Popular European ar trebui să țină cont de Comisia de la Veneția, care interzice modificarea legii electorale cu un an înaintea alegerilor. Nu o luați pe același drum ca Polonia și Ungaria subminând statul de drept!”, a scris Iratxe Garcia Perez pe Twitter.

Aceasta a transmis acest mesaj după ce Guvernul Orban intenționa să își asume răspunderea în Parlament pe proiectul de lege privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. La poastarea acesteia, europarlamentarul Siegfried Mureșan a venit cu un răspuns.

“Cu tot respectul: singurul partid din România care a afectat statul de drept în ultimii ani a fost Partidul Social Democrat, membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al grupului Socialiștilor și Democraților din parlamentul European. Noul guvern de centru-dreapta al României va respecta întotdeauna toate standardele internaționale”, a scris Mureșan pe Twitter.

