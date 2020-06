Acestă acuzație vine din partea liderului Pro România, Victor Ponta, într-o postare pe Facebook. Ponta consideră că Guvernul actual susține un sistem fiscal ce se aplică în Rusia, doar pentru a fi lăsați de „stăpânii” PNL să facă orice în România. În postare, Victor Ponta face referire la înființarea impozitării progresive, o schimbare considerată necesară după 15 ani de „Cotă unică”, în contextul în care pandemia de coronavirus a accentuat inegalitățile sociale în România.

„Pro Romania a sustinut inca de la infiintare principiul impozitarii progresive (operatiunile financiar – bancare, capitalurile, proprietatile suplimentare, salariile si pensiile foarte mari, activitatile economice cu margini excesive de profit) in paralel cu scaderea taxarii muncii (scaderea CAS), cu deductibilitatea cheltuielilor pentru sanatate si educatie, si cu stimularea productiei interne!

Un Sistem modern care se aplica in toate tarile Occidentale si dezvoltate! O schimbare necesara dupa 15 ani de Cota Unica si avand in vedere gravele inegalitati sociale si economice pe care Pandemia de Coronavirus le accentueaza in fiecare zi!

Ludovic Orban si PNL / PDL se agata de Cota Unica (introdusa de Calin Popescu Tariceanu in 2005) pentru a apara interesele celor foarte bogati si privilegiati care sunt sponsorii actuali ai Liderilor PNL/PDL / pentru a pastra avantajele firmelor internationale in dauna firmelor romanesti / pentru a pune sarcina Crizei pe umerii angajatilor si ai celor cu venituri mici si medii! Orban&Co sustin un sistem fiscal care se aplica in Rusia pentru ca “Stapanii” PNL sa ii lase sa faca orice in Romania cat timp nu se ating de banii lor!

Fara o impozitare progresiva Romania nu va putea sa aiba resurse financiare pentru relansarea economica, pentru dezvoltarea infrastructurii, a sanatatii si educatiei, si pentru sistemul social ! Azi Romania colecteaza la Buget cei mai putini bani (a procent din PIB) din toate tarile UE ! Cu Orban si PNL lucrurile vor merge din ce in ce mai rau!

Ne vom lupta cu Orban PNL/PDL pentru interesul Romaniei / pentru ca noi suntem Pro Romania – si tinem doar cu Romania!”, scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.