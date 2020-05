La eveniment au fost prezenți președintele FPTR, Mohammad Murad, vicepreședintele FPTR, Nicolae Bucovală, prim vicepreședintele executiv FPTR, Dragoș Răducanu și Ciprian Constantinescu, președintele Patronatului de Industrie Hotelieră Marea Neagră.

Președintele FPTR s-a declarat nemulțumit de lipsa de reacție din partea autorităților și a dat chiar un ultimatum în această privință. Acesta a spus clar că dacă se iau măsuri, sâmbătă, 16 mai, va fi organizată „înmormântarea turismului”, iar premierul ăși poate da demisia.

„De două luni de zile, turismul românesc este în plină suferință. Fiecare țară a încercat să vină în sprijin pentru sectoarele economice. Avem hoteluri deschise la un grad de ocupare sub 1%. Am așteptat și am dat fel de fel de adrese. Canalele de comunicare cu guvernul ori nu au existat, ori au fost puține întâlniri. Clasa politică cu cât contribuie pentru turism? Este trist să fim neglijați de parteneri. 50.000 de persoane așteaptă sezonul ca să fie angajați. Constanța se bazează în proporție de 40% pe turism. Suntem în comă de gradul 4. Sunt total dezamăgit de modul în care acționează guvernul. Oare avem nevoie de două guverne? Unul sa protejeze bugetarii și altul să protejeze cei 5 milioane din mediul privat.

Nu ne oprim aici. Dăm ultimatum pană sâmbătă, 16 mai. Să vină pe litoral. Să discutăm și să găsim o soluție pentru 400.000 de angajați de pe litoral, pentru cei 6 milioane care își fac vacantele în România. Turismul înseamna 99% din capitalul autohton. Guvernul Orban se laudă doar când ne amendează”, a spus Mohammad Murad.

Pe de altă parte, președintele Patronatului de Industrie Hotelieră Marea Neagră a spus că România riscă să-și piardă angajații din industrie, care vor prefera să plece în afară, acolo unde s-a stabilit un calendar clar în privința redeschiderii sectorului de turism.

„Anunțarea unui calendar precis de deschidere în Bulgaria, Grecia, Turcia conduce în mod direct la gândul lucrătorilor noștri de a pleca din România. Orice calificare din acest domeniu nu are loc de muncă. Orice om normal se gândește să plece în aceste țări. Vă cerem să veniți către noi urgent. Nu știm ce avem de făcut mâine”, a spus Ciprian Constantinescu, președintele Patronatului de Industrie Hotelieră Marea Neagră.

Prim vicepreședintele executiv FPTR, Dragoș Răducanu îl critică de asemenea pe Ludovic Orban că a neglijat sectorul privat în favoarea bugetarilor care „se lăfăie de 3 luni de zile.”

„Unde sunt acei 1 miliard de euro de care spuneau autoritățile? Să își ia ei 99% și să dea și la fraieri 1%. Orban a vorbit în batjocură. Nu suntem bătaia de joc a nimănui. Avem curaj să investim. Nu o să peemitem nimănui să ne jignească. Orban să ne închidă, să ne bage în pușcărie. Funcționarii publici se lăfăie de 3 luni de zile. Noi nu avem să le dăm oamenilor o bucata de pâine. Nu putem să admitem așa ceva. Îl rog pe domnul prim-ministru să ne zică ce va face cu turismul. Stăm cu ele închise. Să vină alții să facă turism în România. Guvernul României nu s-a implicat deloc în turism. Este momentul să își dea demisia cineva”, a spus Nicolae Bucovală.

„Noi am dat ultimatum pană sâmbăta. Dacă nu se iau masuri, își poate da demisia și prim-ministrul. Sâmbăta vom organiza înmormântarea turismului dacă nu se ia în calcul acest ultimatum”, a mai spus Mohammad Murad.