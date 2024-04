În anul 2023, piața berii din România a continuat să cunoască o descreștere, atingând un volum de 15 milioane de hectolitri, cu o scădere de 5% în comparație cu anul anterior.

Acest declin a fost influențat de creșterea accizelor, care s-au reflectat în prețurile de pe piață, și de agravarea conflictului din Ucraina.

Situația a exercitat presiune asupra furnizării de materii prime și a crescut costurile pe întreg lanțul de producție. Declarațiile au fost făcute marți de către Julia Leferman, directorul Asociației Berarii României, care a explicat situația.

„Anul trecut, am observat o contracţie a sectorului berii cu 5% faţă de anul anterior, reflectată într-un volum de piaţă de 15 milioane de hectolitri, redus de la 15,8 milioane de hectolitri în anul anterior, fiind de altfel al doilea an consecutiv de contracţie pe care l-am raportat la nivel de sector. Unul dintre aspectele care ţin şi de provocările de natură fiscală, dar şi de impactul asupra volumului de bere, îl reprezintă nivelul accizei.

Ca sector, am fost expuşi unei creşteri repetate a acestei taxe pe care am avut-o în mod obişnuit la începutul fiecărui an fiscal. Acesta, de altfel, a fost mecanismul predictibil pe care industria l-a susţinut în dialogul cu Guvernul şi pe care l-am avut funcţional în ultimii cinci ani.

Însă, ultimii doi ani au arătat o diferenţă de abordare la nivel guvernamental şi, ca atare, industria s-a confruntat şi cu o majorare a accizei care s-a întâmplat la jumătatea anului fiscal, ceea ce a creat o presiune suplimentară asupra activităţii de producţie. Îndeosebi vorbim de creşterea de 6% faţă de august 2022, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023. Practic, diferenţa între 2022 şi 2023 a fost de 11% majorare în ianuarie 2023 faţă de ianuarie 2022, de la an la an”, a informat Leferman, în cadrul unei conferinţe de presă.