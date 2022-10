În prezent, Elon Musk crede că ar putea începe al Treilea Război Mondial dacă Rusia va pierde Peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014. Potrivit spuselor sale, dacă NATO va încerca să anihileze armata rusă, atunci Rusia va folosi arme nucleare, iar NATO va reacţiona rapid şi așa va sosi sfârșitul omenirii.

Declarația sa a surprins pe toată lumea, în condițiile în care Guvernul de la Moscova a declarat, în repetate rânduri, că nu amenință pe nimeni cu utilizarea armelor nucleare și că va respecta principiul internațional de a nu permite niciodată declanşarea unui război nuclear.

Vă amintim că, recent, Elon Musk a anunţat că e gata să scoată în continuare bani din propriul buzunar pentru a ajuta Ucraina. Mai exact, este vorba despre sistemul de sateliţi Starlink. De la începutul războiului din Europa de Est, afaceristul american a donat Ucrainei terminale pentru serviciul său de conexiune prin satelit Starlink, comunicaţiile prin internet din această ţară fiind întrerupte de bombardamentele armatei ruse.

Sâmbăta trecută, Elon Musk a anunţat că va continua să finanţeze Guvernul de la Kiev, chiar dacă va pierde bani făcând acest lucru.

„La naiba cu asta… chiar dacă Starlink încă pierde bani și alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua să finanțăm gratuit guvernul Ucrainei”, a postat Elon Musk pe contul său de Twitter.

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022