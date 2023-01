Armistiţiul cerut de preşedintele Vladimir Putin nu este deloc pe placul Ucrainei.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, atrage atenţia că o astfel de propunere nu poate fi luată în serios.

El reaminteşte că preşedintele Zelenski a propus un plan clar de pace în zece puncte, însă Rusia a ignorat complet această propunere şi a ales, în schimb, să bombardeze masiv Ucraina în ajunul Crăciunului sau de Anul Nou.

Din acest motiv, armistiţiul propus acum pentru 6 şi 7 ianuarie, când se sărbătoreşte Crăciunul pe rit vechi, nu poate fi acceptat de către Ucraina, afirmă şeful diplomaţiei de la Kiev.

„Preşedintele Zelenski a propus un plan de pace clar în zece puncte.

Rusia îl ignoră şi bombardează, în schimb, Hersonul, în Ajunul Crăciunului, lansând atacuri masive cu rachetă şi drone de Anul Nou.

Armistiţiul unilateral nu poate şi nu trebuie să fie luat în serios”, a scris Dmitro Kuleba, joi seară, pe contul său de Twitter.

President @ZelenskyyUa has proposed a clear Peace Formula of ten steps. Russia has been ignoring it and instead shelling Kherson on Christmas Eve, launching mass missile and drone strikes on New Year. Their current “unilateral ceasefire” can not and should not be taken seriously.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2023