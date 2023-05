Vineri, 26 mai 2023, Poliția din Kosovo a dispersat cu gaze lacrimogene cetățenii sârbi care doreau să îi împiedice pe primarii albanezi să îşi preia funcţia în trei municipalităţi situate în nordul Kosovo, unde domină populația sârbă.

În ciuda acestui fapt, forţele speciale din Kosovo au permis primarilor albanezi să intre în birouri și au rămas pe poziții în apropierea clădirilor municipale din Zvecan, Leposlavic şi Zubin Potok, relatează agenția de presă AFP. Potrivit sursei citate anterior, edilii respectivi au fost aleşi pe data de 23 aprilie 2023, alegerile fiind boicotate de cetățenii sârbi.

În urma incidentului respectiv, preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a ordonat soldaților să fie în stare de alertă maximă şi să se deplaseze în direcţia frontierei cu Kosovo.

Sâmbătă, 27 mai 2023, Aleksandar Vucic a prezidat o reuniune a Comitetului pentru Securitate Naţională care a adoptat un plan de „activităţi de securitate (…) menite să consolideze capacităţile de apărare ale Serbiei”, forţele armate fiind, până la noi notificări, în stare de alertă maximă”, potrivit informațiilor transmise de Președinția Sârbă.

La doar câteva ore distanță după ce a avut loc incidentul respectiv, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia au cerut autorităţilor kosovare să anuleze imediat decizia de a-şi desfăşura forţele speciale, precizând că sunt îngrijorate de decizia Serbiei de a ridica nivelul de pregătire al forţelor armate, relatează sursa citată anterior.

La rândul său, NATO a cerut „instituţiilor din Kosovo să detensioneze imediat situaţia” şi „tuturor părţilor să rezolve situaţia prin dialog”, potrivit informațiilor transmise de purtătoarea de cuvânt a Alianţei Nord Atlantice, Oana Lungescu, prin intermediul rețelelor sociale.

We urge the Institutions in #Kosovo to de-escalate immediately & call on all parties to resolve the situation through dialogue. @NATO_KFOR remains vigilant & will ensure a safe & secure environment.

