Incendiile de vegetație iau amploare în Canada. Sute de mii de hectare au fost mistuite de flăcări, în timp ce peste 19.000 de localnici au fost evacuați în mai puțin de 3 zile. Autoritățile avertizează că riscul de incendiu a devenit din nou extrem.

Cel puțin 1.500 de pompieri locali și alți 800 de pompieri veniți din alte provincii au fost mobilizați să stingă flăcările.

Printre ei se află și 300 de militari din forțele armate canadiene. „Sunt chiar în fața unui incendiu de vegetație care avansează încet, dar este intens.

În momentul de față vedem aerul care suflă direct în el ca aflux, dar o mică adiere venită de deasupra suflă în direcția opusă și plouă cu bucăți de lemn arse”, a declarat Kyle Brittain, jurnalist independent.

A look at fire activity outside Grande Prairie, Alberta. Fire behavior again has become extreme as warmer and dryer air pushes across Canada.

Good luck to all the crews up there.

Thanks to the subscriber who sent this in. 🙏🍻 #canada #wildfire #alberta #Saskatchewan… pic.twitter.com/0f6KGz41tj

— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 15, 2023